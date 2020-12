- Det kjentes som om noen skjøt meg rett i hjertet

Vetle Sjåstad Christiansen (28) gjorde alt for å komme tilbake i verdenstoppen. Noe var så sprøtt at han egentlig ikke tør å snakke om det.

Han leder med over minuttet etter siste skyting. Det er egentlig bare en transportetappe de få kilometerne inn til mål, og så kan alle få se at det ikke er noe galt med Vetle Sjåstad Christiansen.

Men kroppen lystrer ikke slik den skal. I stedet for en oppskriftsmessig seier blir Sjåstad Christiansen innhentet, og det er ikke skiene som er problemet. Det er han som står oppå.

– Da jeg ble tatt igjen, tenkte jeg bare «nå takker vi for oss. Nå må håndbrekket på», sier skiskytteren når han mimrer tilbake til norgescuprennet på Geilo for seks år siden.

Det kunne endt med karriereslutt, om noen av dem som står han nærmest hadde fått viljen sin.

Men Vetle Sjåstad Christiansen nektet å lytte - og fikk betalt.

HOLDER PUSTEN: – Det å bli ferdig å skyte er en enorm lettelse, for du kan kjenne at du får lite oksygen til hjernen. Derfor er det litt vanlig å bomme på det siste skuddet, forklarer 28-åringen. Foto: Magnus Kaslegard

I dag er han en del av verdens beste skiskytterlandslag, og sist vinter var han inne på lista blant de ti øverste i den totale verdenscupen.

– Denne sesongen blir den beste til nå. Det forventer jeg, altså, lover Sjåstad Christiansen.

Ba sønnen bli eiendomsmegler

Denne gangen er det lett å tro på ham. Senest fredag ettermiddag ble 28-åringen nummer sju på sprinten i Hochfilzen, med høyere fart i sporet enn selveste Johannes Thingnes Bø.

Men veien tilbake til verdenstoppen har vært lang. Da den mest lojale støttespilleren av dem alle mistet troen, han som hadde pushet Vetle ut på trening helt fra barneskolealder, var det tøffe tak på hjemmebane.

Jeg ble sliten bare av å gå til postkassa. Så jeg trivdes aller best i lenestolen hjemme. Vetle Sjåstad Christiansen

– Pappa (Georg Christiansen) kjenner meg godt, og vet at jeg har noen andre kvaliteter enn å gå fort på ski og skyte godt. Han sa jeg burde ta tak i noe utdanning og bli en skikkelig «rysare» på hyttemarkedet på Geilo.

– Hvordan reagerte du på det?

– Det er ikke sjelden jeg blir forbanna på ham. Han sier ting som de er, og på en måte kjentes det som om noen skjøt meg rett i hjertet, når en av de nærmeste mente at du bare måtte gi opp. Det var en tung beskjed å få, men samtidig ble jeg veldig motivert av den, sier han.

På dette tidspunktet i 2015 hadde Sjåstad Christiansen gjennom en lengre periode vært utmattet, uten at noen greide å finne ut hvorfor.

– Bare jeg skulle ut og gå en tur, fikk jeg veldig høy puls. Jeg ble sliten bare av å gå til postkassa. Så jeg trivdes aller best i lenestolen hjemme. Jeg klarte ikke å trene normalt i det hele tatt, og tok masse tester for alt mulig - allergi, kyssesyke, astma, forteller han.

FAMLET I BLINDE: Vetle Sjåstad Christiansen kunne ikke hente posten uten å bli andpusten da han sleit som verst i 2015. Foto: Privat

Dyr desperasjon

I desperasjonen forsøkte Sjåstad Christiansen også noen alternative varianter som han nesten rødmer over å fortelle om i dag.

En av dem var hos en terapeut i Oslo som mente det kunne være sammenheng med skiskytterens helseplager og strømnettet der han bodde.

– Denne dama hadde en maskin som var koblet til en slags penn. Hun førte pennen på forskjellige steder på kroppen min, og trykket den mot huden min. Og så fikk hun noen utslag på maskinen sin, der hun kunne se om jeg hadde noen spenninger i ulike områdene. Det skulle ha sammenheng med strømnettet og hvor du bodde. Om du bodde i nærheten av strømmaster, og om du var i nærheten av mye elektronikk, som kunne påvirke indre organer og muskelgrupper negativt.

– Så slo hun opp et kart på nettet, fant fram til hvor jeg bodde på Lillehammer, og konkluderte med at det så ganske greit ut. Jeg var kun hos henne den ene gangen. Det var jævlig dyrt, sier Sjåstad Christiansen.

I dag kan han le av det, men følelsen av å famle i blinde var fortvilende både for ham selv og familien.

BLE FORMET TIDLIG: Vetle Sjåstad Christiansen levde som en toppidrettsutøver allerede fra barneskolealder. Her sammen med Ole Einar Bjørndalen. Foto: Privat

– Jeg trente og konkurrerte altfor lenge med sykdom i kroppen. I en del skirenn kollapset jeg fullstendig. Men jeg ville fortsette å prøve, og hadde trua på at det ville løse seg med litt mer trening og fart i kroppen - at jeg bare trengte en del skirenn for å komme i gang. Det stemte overhodet ikke. Om jeg hadde skjønt det tidligere, stoppet opp og hvilt, så hadde jeg ikke vært ute så lenge, sier han.

Vraking ble vendepunkt

Våren 2015 mistet han plassen på elitelandslaget. I stedet for å fortsette satsningen på rekruttlaget takket han i stedet ja til et privatlag som delvis ble finansiert av nevøen til Olaf Thon, Halgrim.

– Der kunne jeg tenke på meg selv og ta ting i eget tempo. Det er jeg veldig glad for nå. De siste to årene har jeg virkelig fått fart på tingene igjen.

STERKERE AV MOTGANGEN: De siste to årene har pilene pekt i riktig retning for Geilo-løperen. Foto: Magnus Kaslegard

– Hva var det egentlig som feilet deg?

– Ja, hva var det? Jeg hadde et rhinovirus som jeg trente og konkurrerte med mens jeg hadde det, og da kollapset det til slutt. Trolig hadde jeg det i 2-3 måneder foran 2014/15-sesongen. Det verste var at jeg klarte å vinne noen skirenn i norgescupen og IBU-cupen, men jeg følte meg så elendig. Det gikk bare dårligere og dårligere.

– Faren din mente du skulle legge opp, men du var uenig?

– Jeg var veldig bevisst på at selv om jeg følte meg elendig, og veien tilbake var lang, så var det ikke umulig. Jeg følte det var litt tidlig å gi opp. Så jeg tok heller noen fag og studerte litt i perioden der jeg ikke trente så mye. Jo bedre jeg følte meg, jo mer trente jeg, samtidig som jeg studerte mindre og mindre. Så krysset grafene hverandre til slutt, og nå er det helt slutt på studier. Jeg synes jeg løste det veldig bra, om jeg skal si det selv, sier Sjåstad Christiansen.

– Ola Nordmann vil se på oppveksten min som ekstrem. Vetle Sjåstad Christiansen

Samtidig påpeker han at pappa Georg stilte seg helhjertet bak den videre satsningen, selv om han helst så at sønnen sluttet.

– Han var veldig støttende og bidro sterkt økonomisk til privatlaget jeg ble med på, så vi kunne gjennomføre samlingene vi skulle, få den maten vi trengte og den massasjen vi hadde behov for. Da jeg først bestemte meg for å fortsette, så var han 100 prosent med på det, sier han.

Faren var med å forme sønnen som en toppidrettsutøver tidlig, så tidlig at det av mange ble sett på som kontroversielt og upassende.

Hjemme på Geilo innredet de garasjen nærmest som et treningssenter, der unge Vetle tilbrakte utallige timer på tredemølle og i diverse styrketreningsapparater.

TRENTE I GARASJEN: Det var iskaldt i garasjen på Geilo, men unge Vetle Sjåstad Christiansen holdt varmen gjennom tøff trening i styrkeapparatene eller på tredemølla. Foto: Privat

TRENTE FØR SKOLEN: En løpetur på mølla klokka 06 om morgenen var ikke uvanlig for Sjåstad Christiansen.

– Ola Nordmann vil se på oppveksten min som ekstrem. Jeg føler at den var normal, fordi det er det jeg og familien min er vant med. På barneskolen skulle vi en gang overnatte i snøhule, men jeg måtte stå over fordi jeg hadde et viktig skirenn den helga. Jeg ble lært opp til at man valgte noe bedre over noe bra. De valgene vi tok, gjorde vi for at jeg ksulle lykkes og ha det bra ganske mye lenger fram i tid, når jeg ble voksen idrettsutøver, sier Sjåstad Christiansen, som er storebroren til X Games-vinner Tiril Sjåstad Christiansen.

– Man vet ingenting når man vokser opp, og er avhengig av å bli lært ting. Det jeg har blitt lært, er at du fader meg må komme deg ut og trene. Det er blitt helt normalt for meg. Jeg kunne ikke tenkt meg en annen barndom, selv om det var et par ting jeg sikkert kunne ønske at vi fikk til i tillegg til satsingen. Det skal jeg ikke legge skjul på.

– Og det var?

– Russetida, for eksempel. Jeg kan godt ta den historien, humrer Sjåstad Christiansen.

DEN VIKTIGSTE STØTTESPILLEREN: Pappa Georg Christiansen. Foto: Privat

For selv om det vanket ros i lokalavisa Hallingdølen vinteren 2011, da han som 18-åring returnerte til Geilo med fire medaljer i kofferten fra junior-VM i Tsjekkia, var ikke alle like fornøyde.

– Ingen av de fire medaljene var gull. Det var punkt én. Det var to sølv og to bronse. Og så hadde jeg jaggu klart å bli slått av en klassekamerat, Erling Aalvik, i norgescupen totalt. Det falt ikke i god jord hjemme. Det var en bra sesong, men jeg følte meg aldri helt rå, som jeg pleide å gjøre, forteller han.

Etter sesongen gjennomførte han en evaluering sammen med trener Espen Nordby Andersen, der også pappa Georg deltok, hjemme på verandaen.

Det var god stemning mellom trener og elev. Fire medaljer på fire løp i junior og annenplass sammenlagt i norgescupen, og nå ventet flytting til Lillehammer og toppidrettsmiljøet der. Men så brøt pappa inn i diskusjonen.

BARNESTJERNE: Vetle Sjåstad Christiansen på kongetribunen etter en seier i Holmenkollen. Foto: Privat

– Han sa at nå var det på tide å skjerpe seg. Det var nå skillet gikk om man skulle satse ordentlig, eller bare satse for moro skyld. Og så sa han klart og tydelig at om jeg tenkte å være russ det året, så var det bare å slutte med skiskyting. Enten fikk jeg gjøre det ordentlig, eller så trengte jeg ikke å satse i det hele tatt. Det var en bra beskjed å få, jeg lurer på om det kom en tåre eller to. Selv om jeg ikke hadde gledet meg spesielt til russetida, så visste jeg at det var normalt å være russ. Det var første gang jeg skjønte at det var noe normalt jeg gikk glipp av, sier Sjåstad Christiansen.

Men skynder seg å legge til:

– Det ble ikke noe russetid, og jeg er ikke bitter i det hele tatt. Jeg snek meg inn på landstreffet på Lillehammer et par år senere. Det var min russetid, og det funket helt fint.

Det skulle gå nesten åtte år fra evalueringsmøtet på verandaen til Geilo-mannen endelig sto øverst på pallen i et verdenscuprenn.

Datoen var 15. februar 2019, stedet var Soldier Hollow i USA. Vetle Sjåstad Christiansen var 1,3 sekunder foran franske Simon Desthieux i mål på sprinten.

ENDELIG: 26 år gammel kunne Sjåstad Christiansen juble for sin første verdenscupseier. I telefonsamtalen med familien hjemme på Geilo etterpå ble det mer gråt enn prat. Foto: Don Emmert

– Hvordan var den første samtalen med pappa etterpå?

– Det var ikke så mange ord som ble sagt. Det var mest følelser, mest grining. Et utrolig emosjonelt øyeblikk, ikke bare fordi jeg vant, men fordi veien hadde vært som den var, med så mange opp- og nedturer. Det var så mange som på en måte hadde gitt opp litt, som tenkte at dette var dødfødt. Så jeg unner alle den følelsen av å ha møtt litt motgang før man vinner. Da tror jeg den lykkerusen blir ti ganger så sterk. Det var magisk, minnes han.

Denne vinteren er det soleklare målet å jakte flere slike øyeblikk. I løpet av sesongens fem første renn, har fire av lagkameratene hans stått øverst på pallen.

Vetle Sjåstad Christiansen er overbevist om at det snart vil være hans tur igjen.

IKKE NÅDD TOPPEN: Vetle Sjåstad Christiansen er overbevist om at han ennå ikke har fått vist sitt beste som skiskytter. Foto: Magnus Kaslegard

– Jeg føler at jeg kan si, med ganske stor sannsynlighet, at jeg har til gode å være på mitt beste ennå. Jeg henter fortsatt små sekunder her og der på trening, og lærer ting som gjør meg bedre. Jeg har ikke gått mitt beste skirenn. Denne vinteren tror jeg at jeg skal hevde meg bedre enn jeg har gjort, og det innebærer å vinne ett, to eller tre renn.

– Du legger gjerne hodet på blokka?

– Jeg har ikke problemer med å være ærlig og si at det er ingenting jeg kan skylde på i år. Jeg har trent absolutt det jeg har hatt lyst til. Lykkes jeg ikke i skirenn, spiller det ikke så stor rolle om jeg lykkes på hjemmebane med kjærlighet og sånne ting, sier han.