Meteorologen med gladnyhet: – Her blir det faktisk veldig bra vær

Mens det blir grått, sludd og kjipt i halve landet, kan resten glede seg over svært lovende helgevær.

Det er grått, blir mørkt tidlig og det er ikke kaldt nok at nedbøren faller som snø. Dette været har preget særlig Øst- og Sørlandet den siste tiden.

Vind fra sør og sørøst fører svært fuktig luft inn i Skagerrak og gjør det unormalt mildt for årstiden.

– Det er slettes ikke vanlig at det er så mildt i desember, og det vil dessverre holde seg slik godt utover i neste uke, sier han.

Mens meteorologen ikke har noe særlig pent å si om været i en del av landet, kan en annen faktisk glede seg til skikkelig fint helgevær.

Lover opphold

Særlig Vestlandet kan se frem imot en helg med oppholdsvær og milde temperaturer.

– På Vestlandet blir det faktisk veldig bra vær og en god del sol. Det vil være milde temperaturer på dagen og kun et par minusgrader på natten i indre strøk. Dette er unormalt mildt for fint vær i desember, sier meteorologen.

Det vil også være opphold og fint vær i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag. I de sørlige og østlige delene vil det imidlertid være noe skyet.

– Jeg kan med trygghet si at innbyggerne på Vestlandet og opp til Nordland får det fineste været i helgen, sier han.

TUR: Selv om det ikke blir med ski på beina, lover meteorologen fint turvær på Vestlandet i helgen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pent i nord

I nord vil det også være gode muligheter for oppholdsvær.

– Nord-Norge vil også få ganske mye bra vær. Spesielt i Nordland vil det være opphold gjennom helgen. Temperaturene vil holde seg rundt null og det vil ikke komme skikkelig kulde, sier Teigen.

Troms og Finnmark vil få halvskyet til skyet vær både lørdag og søndag.

– Det er meldt litt snø i kyststrøkene i Troms og Finnmark, sier han.

Grått og trist

På Øst- og Sørlandet har det vært skikkelig ruskevær den siste tiden. Dette været vil fortsette gjennom helgen, opplyser meteorologen.

– Folk er sikkert lei, men det er ikke noe å få gjort med været dessverre, sier Teigen.

Han forteller at det blir grått, lokal tåke og spredt nedbør i form av regn ved kysten og sludd i innover i landet.

– Temperaturen vil ligge på et par grader pluss i kyststrøk, mens innover i landet vil det stort sett være rett rundt null. Oppe på fjellet vil det være minusgrader og tørrere vær, sier meteorologen.

Han advarer mot at det kan bli vanskelige kjøreforhold når gradestokken ligger rundt null grader.

OSLO: Det er meldt grått vær i hovedstaden i helgen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lite håp for snø

Det er heller ikke noe håp for at det kommer skikkelig snø i lavlandet i helgen.

– Du må opp i høyden til hytteområdene for å få fin, tørr vintersnø. Det er listen sjans for å få snø utenfor kjøkkenvinduet der folk flest bor, dessverre, sier Teigen.

Den sørøstlige vinden må snu for at at Norge skal få mer kjølige vintertemperaturer.