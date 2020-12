Ulovlig mobilbruk bak rattet er et omfattende problem. Fra flere hold, blant annet UP, har det blitt tatt til orde for strengere reaksjoner på dette området.

Fredag bestemte regjeringen at du fra nyttår kan straffes med 5.000 kroner i bot og tre prikker for å bryte reglene.

Til nå har straffen vært 1700 kroner og to prikker.

- Dette er en tydelig og kraftig skjerpelse som kommer til å svi i lommeboka for mange, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

12 dødsulykker

En undersøkelse Norstat har utført for Frende viser at hele 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører.

– Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre for livsfare med slik oppførsel, sier fagsjefen i Frende.

- Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal.

Tungbilsjåførene er verstingene

Fra nyttår skal det svi betydelig mer enn i dag hvis du blir stoppet for ulovlig mobilbruk. Foto: Scanpix.

Dobbelt så mange menn

Undersøkelser fra UP viser at mobilbruken i snitt ligger på 3,6 prosent. Det er omtrent like mange som prater som tekster. I 2019 registrerte UP og politidistriktene til sammen 16 365 saker med ulovlig bruk av mobilen.

- Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de sjekker mobilen ofte mens de kjører, forteller Ytre-Hauge. Det er også en klar overvekt av menn som sier de av og til sjekker telefonen sin bak rattet.

I aldersgruppen 18-29 år sier hele to av tre at de sjekker mobilen ofte eller innimellom når de kjører.

Politiet har de siste årene økt fokuset for å ta de som bruker mobil ulovlig bak rattet. Foto: Scanpix.

"Ikke forstyrr"

- De unge er utrolig vant til å sjekke mobilen ofte, det er bare å se seg rundt på bussen. Jeg forstår at nysgjerrigheten trekkes mot en mobil som lyser opp mens du kjører, men du kan ikke la deg friste. Sett mobilen på «ikke forstyrr», så unngår du fristelsen, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Blant de eldste, som ikke har hatt mobilen med seg i oppveksten, er situasjonen en helt annen.

- Blant de over 60 er det bare 15 prosent som sier at de sjekker mobilen fra førersetet, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Tok 121 (!) bilister i samme kontroll

Disse aldersgruppene sjekker mobilen mens de kjører

18-29 år: 67 prosent

30-39 år: 66 prosent

40-49 år: 59 prosent

50-59 år: 38 prosent

60+: 15 prosent (Kilde: Frendeundersøkesen)

Her bor de som sjekker mobilen bak rattet

Vestlandet: 46 prosent

Oslo: 45 prosent

Sørlandet ink. Telemark og Vestfold: 44 prosent

Østlandet: 42 prosent

Midt-Norge: 41 prosent

Nord-Norge: 38 prosent

Kilde: Frendeundersøkelsen

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

