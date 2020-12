Dette bekymrer oljefondsjefen nå

BARE BUSINESS (TV 2): Nicolai Tangen snakker om konsekvensene av korona - og at han er særlig bekymret for èn gruppe.

–– Jeg har i hvert fall ikke hatt det kjedelig i år, for å si det sånn, ler Nicolai Tangen.

Sjefen for Oljefondet har nå sittet i jobben i 100 dager. Noen av dem har han også ligget til sengs - med koronasykdom.

– Jeg fikk en ganske lett versjon, tror jeg. For meg slo det ut sånn at jeg ble liggende litt i senga, og sov ganske mye. Jeg mistet også smakssansene, forteller Tangen i TV 2-programmet Bare business.

FRISK: Nicolai Tangen er friskmeldt etter at han fikk påvist korona i slutten av november. Foto: Erik Edland / TV 2

Angrer?

Nå er Tangen tilbake igjen på jobb. Og det er mye han har ofret for å bli sjef for Norges pengebinge: Bare noen dager før han tiltrådte 1. september, ble det klart at Tangen ville gi bort sin eierandel i fondet AKO Capital i London, som han selv har bygget opp.

Verdier for flere milliarder kroner er overført til veldedige stiftelser - for alltid. Det ble løsningen etter politisk press og mye debatt om mulig dobbeltrolle, hvis Tangen fortsatt skulle være eier av fondet i London.

– Har det noen gang slått deg i løpet av disse 100 dagene i jobben - «Å herregud, hva har jeg gjort? Gitt bort livsverket mitt for denne jobben her?»

– Nei, det har jeg ikke tenkt ett sekund, sier Tangen.

– Så du angrer ikke, foreløpig?

– Nei, og jeg kommer ikke til å angre heller, sier han smilende.

De unge

Med pandemi og nedstengning har det vært et spesielt år for alle, også for Nicolai Tangen. Oljefondsjefen sier han nå er spesielt bekymret for en gruppe i samfunnet:

– Jeg er bekymret for ungdommen. For dette har ikke vært et greit år for ungdommen, sier Tangen, og fortsetter:

– Når du er 16-17-18-19 år: De enkeltårene der er så viktige for hvem du blir som menneske. De er formative. De er en viktig del av utdannelsen din. Du skal sosialisere, du skal ha det gøy. Du skal hoppe opp og ned på taket av russebussen og synge russesanger, sier Tangen, og fortsetter:

– Så det bekymrer meg at dette året har forsvunnet fra ungdommen, og at de kan komme ut av det med litt dårligere selvtillit og selvfølelse. Og det er ikke greit, for det er vanskelig nok å være ungdom i dagens samfunn, sier Tangen.

Effekt for næringslivet

Koronapandemien har ført til store problemer for store deler av næringslivet, i Norge og i verden ellers. Nicolai Tangen vil ikke spå om økonomien framover, men han er spent på hvor hardt pandemien vil ha effekt på næringslivet også på sikt.

– Det er ikke mange selskaper som har så mye reserver igjen, fordi de har måttet tære på reservene gjennom dette. Så det blir jo et spørsmål: Hvor mye kraft har næringslivet til å sette i gang igjen, sier Tangen, som likevel er forsiktig optimist for 2021:

– Vi må jo tro at verden blir mer normal til neste år enn den er i år. Og det er det jo mye som tyder på altså.

