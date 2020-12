Stortalentet kan velge og vrake – drømmer om å representere Norge

Han er født i England, men har muligheten til å spille for fire forskjellige nasjoner. Stortalentet Thelo Aasgaard (18) har derimot bare én tanke i hodet: Å representere Norge.

England, Frankrike, Norge og Skottland. Det er landene Thelo Aasgaard har muligheten til å representere som landslagsspiller. Etter storspill for Wigan i League One er det nå flere som har fått øynene opp for den talentfulle midtbanespilleren.

– Det er opp til han hvor han vil spille. Han har hatt en veldig bra utvikling i år, og de neste to årene blir viktig for han. Om han fortsetter å ta de samme stegene, har han en veldig interessant framtid, skryter landslagstrener for G18- og G19-landslaget, Luis Pimenta til TV 2.

Aasgaard er født i Liverpool, men med fransk mor, norsk far og skotske aner er mulighetene mange. Hovedpersonen selv har allerede representert Norge på ungdomsnivå, og legger ikke skjul på at han ønsker å være en del av en fremadstormende, norsk generasjon.

– For det første elsker jeg Norge som nasjon, og jeg blir alltid glad når jeg reiser dit for å møte familien. Det er de beste feriene jeg har. Jeg liker også fotballen der borte, og det å spille for Norge gjør meg alltid stolt, smiler Aasgaard til TV 2, og fortsetter:

– Jeg prøver å følge med på norske spillere. Jeg liker virkelig han som spiller i Milan, Jens Petter Hauge. Så har jeg sett mye på Martin Ødegaard, som er en stor inspirasjon. Og Erling Braut Haaland selvfølgelig. Han er en god spiller.

Gjennombrudd

18-åringen har for alvor vist hva som bor i ham denne sesongen. I juli skrev han under på en proffkontrakt med Wigan og 20. oktober fikk han sin debut i League One, da han ble byttet inn mot Peterborough.

– Det var et stort øyeblikk. Familien min var veldig stolte av meg, og jeg er veldig takknemlig overfor alle i Wigan. Nå handler det bare om å ta vare på muligheten og ikke la den gå fra seg, smiler unggutten.

Fotballtalentet Aasgaard har derimot vært et kjent navn for engelske talentspeidere i lang tid. Allerede som niåring signerte han for favorittlaget Liverpool. Der spilte han fram til han var 14.

– Jeg har vokst opp i byen og sett opp til alle de spillerne, og det er alltid en drøm å spille for det laget. Det var fem fantastiske år. Trenerne var fantastiske, men det var ikke ment til å vare, forklarer han.

Da gikk turen videre til Wigan, der Aasgaard har gått gradene de siste årene. Den offensive midtbanespilleren har blitt et lyspunkt i det som har vært et tungt år for den kriseramma klubben. Dårlig økonomi som følge av koronakrisen har satt klubben under administrasjon, og egenproduserte talenter har bare blitt viktigere og viktigere for «The Latics». Stort var det derfor da scouseren scoret sitt første seniormål mot Oxford United forrige måned.

– Det var en veldig spesiell følelse. Det har vært et mål for meg, men forhåpentligvis var målet det første av mange. Nå må jeg bare fortsette å utvikle meg, sier den ydmyke tenåringen.

– Han har hatt en utrolig reise og utvikling de siste to årene. Dette viser at man får sin belønning når man gir talentene tid til å utvikle seg, sa Wigans akademisjef, Gregor Rioch, til klubbens hjemmeside etter kampen.

Skryt fra landslaget

Aasgaards prestasjoner har heller ikke gått upåaktet hen hjemme i Norge. Luis Pimenta, som er landslagstrener for G18- og G19-landslaget, har allerede pratet med unggutten flere ganger.

– De samtalene vi har hatt har vært veldig gode. Han er veldig motivert for å kjempe for en mulighet og han har vært på samling her før, sier Pimenta. Han beskriver Aasgaard som en typisk «tier».

– Han er en tier som er god med ball, bra i mellomrom og han har en offensiv tankegang. Noen av hans karakterer er veldig bra og det er ikke så vanlig å se spillere på den alderen med hans nærteknikk, forklarer landslagstreneren.

– Vi har snakket om planer og laguttak, og det er et av mine mål å komme seg på førstelaget og bevise at jeg kan spille der. Han fortalte at jeg var en del av planene.

– Er det kun Norge som er aktuelt for deg?

– Jeg må åpenbart ta det nivået først. Jeg må være ydmyk og jobbe hardt. Jeg har allerede vært litt i kontakt med Skottland. England ville også vært et land jeg ville vært stolt av å representere. Men Norge kom først på banen og jeg fokusere kun på dem. Det er der jeg har tankene mine for øyeblikket, avslutter Aasgaard med et smil.