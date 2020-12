Norge truer med å stenge EU-fiskere ute fra norske farvann fra nyttår

– Dersom vi ikke har avtaler per 1. januar, vil vi ikke åpne Norges økonomiske sone for fiske med fartøy fra EU og Storbritannia, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Stortinget fredag.

– Vi kan heller ikke forvente at norske fartøyer vil få adgang til deres soner, før det foreligger avtaler, konstaterte statsråden.

Han orienterte også om bakteppet for budskapet.

– Forhandlingene med EU og Storbritannia om fiskeriavtaler for 2021 er sterkt forsinket, på grunn av forsinkelsene i brexit-forhandlingene mellom de to og fiskerienes plass i disse. Dette innebærer at det ikke er gitt at forhandlingene er ferdige før årsskiftet.

Norge har i over 40 år hatt et fiskerisamarbeid med EU. Samarbeidet innebærer blant annet at norske fiskere har kunnet fiske i EUs farvann, og omvendt.