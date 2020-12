Norges yngste lovprises: – En reise vi og det norske folk bare kan nyte

Henny Ella Reistad (21) har store mål for fremtiden. Nora Mørk (29) er sikker på at ungjenta har det som skal til for å få det til.

– Henny er en fremtidsspiller i landslaget, sier Thorir Hergeirsson.

Men selv om Norges landslagssjef snakker om fremtiden, har Henny Ella Reistad for lengst blitt en viktig spiller for landslaget. Gjennombruddet kom i EM for to år siden. I fjor var det en skade som hindret VM-spill.

TV 2s EM-blogger Stig Nygård har vurdert Reistad som verdens 19. beste spiller – et solid byks fra 40. plassen på fjorårets kåring. Nygård mener Reistad «kommer til å bli verdens mest komplette spiller».

– Det høres jo veldig bra ut, men jeg føler at det er en vei opp dit. Selvfølgelig har jeg lyst til å jobbe mot det, men det må jobbes for og det kommer til å ta tid. Det er målet en gang, sier Reistad til TV 2.

Nora Mørk stiller seg bak de store forventingene til Reistad.

– Det er herlig å se henne på trening hver dag. Hun har alt som skal til, og hun har en perfekt høyde som playmaker også. Hun er hurtig, sterk, god bakover og i ankomst og veldig komplett. Med erfaring og spill på det aller høyeste nivået kan det bare fortsette. Det er en reise vi og det norske folk bare kan nyte, for hun er god og kommer til å bli enda bedre. Hun er veldig, veldig god, sier Mørk til TV 2.

– Hun har ekstremkvaliteter og ekstremferdigheter. Du ser fintene, rykket og steget. Det er en fremtidsspiller, så det er klart at hun skal vokse i det laget fremover, sier Hergeirsson etter 32-25-seieren over Nederland.

– Gjort riktige valg

Vipers-spiller Reistad, som er yngst i den norske EM-troppen, mener det er vanskelig å si akkurat hvor hun ligger i løypa til å bli verdens mest komplette spiller.

– Jeg skal også være bedre enn de andre som skal hevde seg i toppen. Det er vanskelig å si hvor langt det er igjen sånn sett. Det kommer an på å gjøre de riktige valgene i fremtiden, og det føler jeg at jeg har gjort frem til nå, sier Vipers-spilleren.

– Hvem er verdens mest komplette spiller nå?

– Jeg vet ikke helt. Det består av veldig mange deler. Jeg synes absolutt Stine (Bredal Oftedal), som nå er kåret til verdens beste, ikke er langt unna det. Hun jobber seg nå bedre inn i forsvarsspillet også. Det er litt vanskelig å si, for det er vanskelig å fylle ut den rollen helt. Det er mange ting å pirke på, sier Henny Ella Reistad muntert.

Litt kritisk til seg selv

Mot Nederland hadde Reistad fire mål på fem forsøk. Fasit etter fire kamper og 20 avslutninger er 15 mål for 21-åringen.

– Til nå har det vært greit. Jeg har prøvd å følge opp den turborekken (Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen) så godt jeg klarer, men vi er selvfølgelig forskjellige spillere. Jeg prøver å ha fokus på de samme tingene i forsvar og angrep, sier hun.

– Jeg er selvfølgelig litt kritisk til meg selv, for det er alltid ting å forbedre. Jeg prøver å jobbe med det, men heldigvis har jeg mulighet til å gjøre noe med det i de neste kampene, sier Reistad.

Reistad og resten av de norske håndballjentene står med seks poeng i hovedrunden og er på full fart mot semifinale før lørdagens møte med Kroatia. Hovedrunden avsluttes mot Ungarn tirsdag kveld.

– Jeg føler at vi har gjort som forventet. Vi vet hva laget kan og hva vi evner. Jeg føler at vi har fått ut det i store perioder i flere av kampene, så jeg er ikke overrasket, men jeg veldig fornøyd med hva vi har klart å prestere, sier Reistad.