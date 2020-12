Johaug gjør ikke som Griezmann - beholder avtale med omstridt sponsor

Huawei er én av Therese Johaugs mange private sponsorer. Den kinesiske telegiganten er omstridt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har flere ganger advart mot det kinesiske selskapets virksomhet og frykten for at de brukes til spionasje av myndighetenes etterretningstjenester.

Denne uken havnet selskapet igjen i søkelyset etter avsløringer i Washington Post.

Undertrykkes av myndighetene

Der kom det frem at Huawei har vært med på å teste et ansiktsgjenkjenningsprogramvare som er i stand til å identifisere den forfulgte minoritetsgruppen uigurer. Programmet skal kunne identifisere personer og sende en uigur-alarm til kinesiske myndigheter.

Rapporten, som lå åpent på hjemmesiden til Huawei, er nå fjernet.

Myndighetene i Kina har fått massiv kritikk for sin håndtering av uigurene. Ifølge BBC avdekket en rapport i sommer at myndighetene tvinger kvinner til tvangsaborter, sterilisering og bruk av prevensjon med mål om å få ned antall uigurer. Det er også dokumentert at barn blir separert fra foreldre for å isolere dem fra det muslimske miljøet.

Reuters har tidligere skrevet at FN hevder å ha bevis for at Kina holder én million uigurer i hemmelige interneringsleirer i Kina.

Bryter med selskapet

BRYTER MED HUAWEI: Antoine Griezmann sier at han bryter samarbeidet umiddelbart etter at Huawei bidro til å utvikle programvaren som kan identifisere uigurer. Foto: [jonathan Nackstrand, Daniel Leal-olivas

Barcelona-stjernen Antoine Griezmann valgte denne uken å bryte sitt samarbeid med Huawei etter avsløringene om programvaren som gjør det mulig å identifisere uigurene.

Det gjør ikke Johaug.

– Vi forholder oss til den faktabaserte offisielle informasjonen fra Huawei angående selskapets rolle og holdning til denne saken, og selskapets forpliktelse til menneskerettigheter, skriver Johaug-manager Jørn Ernst i en e-post til TV 2.

– I vår generelle vurdering av vårt samarbeid med Huawei, så legger vi til grunn at norske myndigheter og selskaper har et nært og omfattende handelssamarbeid med kinesiske selskaper.

Johaugs nåværende avtale med Huawei strekker seg i utgangspunktet frem til 1. mai 2021.

– Vi forholder oss til vår samarbeidsavtale med Huawei, og utover dette har vi ingen kommentarer knyttet til andre aktørers beslutninger vedrørende sitt samarbeid med Huawei.

Plasseres i interneringsleire

Uigurene er etnisk tyrkiske muslimer som i flere hundre år har levd i Xinjiang-provinsen i Kina. Behandlingen av minoritetsgruppen har vekket internasjonal oppsikt, og flere land har fordømt Kinas håndtering.

– Vi har sett at regionen er blitt et testområde for kinesisk overvåkning. De har drevet med utvikling av teknologi for å overvåke hele befolkningen. Særlig overvåkning basert på biometriske data, sier Gerald Kador Folkvord i Amnesty International til TV 2.

New York Times har tidligere i år avslørt at kinesiske myndigheter jobber for å bryte ned uigur-muslimene ved å plassere dem i interneringsleirer og fengsel. Kinesiske myndigheter hevder på sin side at det er snakk om jobbtreningssentere som bruker milde metoder for å bekjempe islamistisk ekstremisme.

Gerald Kador Folkvord. Foto: Amnesty

– Disse omskoleringsleirene er etter det vi vet fortsatt i bruk og like omfattende. Vi får ut fakta om at om lag én million uigurer og andre minoriteter er internerte uten lov og dom. Bare myndigheten og politiet bestemmer når de slipper ut, sier Folkvord.

Han forventer at Johaug og andre samarbeidspartnere utfordrer Huawei på avsløringen i Washington Post.

– Vi vil ikke oppfordre til noen form for boikott, men vi mener at om du samarbeider med dem, så bør de utfordres på det og få spørsmål om hva de holder på med. Det forventer jeg at alle forretningspartnere gjør – om det er idrettsutøvere eller selskaper, sier Folkvord.

Mener Johaug bør bryte samarbeidet

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener Johaug bør se seg selv i speilet og tenke grundig gjennom om hun vil være Huaweis ansikt utad.

– Det er et omstridt selskap som gjentatte ganger har fått kritikk for en rekke ulike forhold. De siste avsløringene om at de har utviklet teknologi som kan identifisere uigurer er svært alvorlige. Uigurene er en sterkt forfulgt gruppe som utsettes for grove menneskerettighetsbrudd i Kina. Hadde jeg vært i Johaugs posisjon, hadde jeg avsluttet samarbeidet umiddelbart, sier Finstad Berg.

Huawei er tidligere møtt med kritikk av blant andre USA med mistanker om at kundene blir overvåket.

I sommer ble det kjent at den svenske artisten Zara Larsson brøt sitt samarbeid med Huawei som følger av selskapets kobling til kinesiske myndigheter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PSG) har flere ganger advart mot det kinesiske selskapets virksomhet. Det blåste også sterkt rundt telegiganten i 2019. Da sa Johaug til TV 2 at hun ville fortsette med «det gode samarbeidet med Huawei» og forholde seg til avtalen hun hadde.

– Jeg har lyst til å ha sponsorer som jeg kan stå inne for selv og hvor vi kan skape en god relasjon over tid. Det har jeg fått med de sponsorene jeg har i dag, sa Johaug da.

Huawei skriver dette til TV 2 om saken:

«Huawei synes det er synd at Antoine Griezmann har besluttet å avslutte samarbeidet med oss. Vi respekterer Antoine Griezmanns avgjørelse og tar situasjonen alvorlig. For å presisere, vi utvikler ikke algoritmer, ansiktsgjenkjennings-tjenester eller -løsninger rettet mot etniske grupper. Huawei utvikler teknologi basert på internasjonale standarder innen kunstig intelligens. Huawei er ikke involvert i applikasjonslaget som definerer hvordan den generelle teknologien brukes. Våre produkter og løsninger følger relevante bransjestandarder og juridiske krav. Huawei følger FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, og følger lovene i de 170 landene der vi opererer».