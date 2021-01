Anita (55) har vært rusavhengig siden barndommen: – Skulle ønske jeg hadde fått hjelp i tide

– Det verste har egentlig vært ensomheten. Den unner jeg ingen, sier Anita Johannessen ettertenksomt.

I dag er ikke 55-åringen fullt så ensom lenger. Ikke ruser hun seg heller. Det takker hun spesielt Gina Lindbæk Hansen for, daglig leder ved Tune Ridesenter i Sarpsborg. Ja, også hestene ved stallen.

GOD STØTTESPILLER: Anita takker Gina Lindbæk Hansen ved Tune Ridesenter for god støtte. Foto: Teddy TV

– Før jeg kom hit var hverdagen min preget av både innleggelser og overdoser, begynner Johannessen.

– Men livet i stallen har hjulpet meg hundre prosent, sier hun, og ansiktet lyser opp i et smil.

Hadde aldri ridd før

I mai i 2019 var Anita én av seks damer som ble tilbudt å drive med hest i Råde og Onsøy Rideklubb. Opplegget var i regi av «Idretten skaper sjanser», et den gang nyoppstartet prosjekt, der målet er å tilby mennesker med psykiske utfordringer eller rusavhengighet en mer meningsfull hverdag med idrett, mestring og et sunt fellesskap.

Fakta: «Idretten Skaper Sjanser» Er et lavterskel aktiviseringstilbud for ski, sykkel og riding for mennesker som sliter med rusutfordringer. Målet er flere rusfrie timer, der utøverne gjennom faste treninger i gruppe, opplever fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus.

Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

For mer informasjon gå inn på foreningens Facebook-side eller hjemmeside.

Gatelagsaktiviteten i fotball organiseres gjennom Fotballstiftelsen, se mer på www.fotballstiftelsen.no.

55-åringen hadde aldri sittet på en hest i sitt liv, og hun hadde ikke tenkt å gjøre det nå heller. Angsten og redselen sto i veien, men så skjedde noe. Etter bare tre måneder var angsten blitt håndterbar, hun satte seg på hesten – og elsket det. Nå har Anita deltatt i flere konkurranser.

– Jeg hadde sett for meg at jeg bare skulle strigle og møkke for hestene, for jeg var jo livredd da jeg kom opp dit og fikk se de store dyra på nært hold. At jeg skulle begynne å ri, det hadde jeg aldri trodd, men jeg synes det er veldig, veldig moro, bedyrer hun.

STOR FREMGANG: Anita hadde aldri sittet på en hest før hun kom til Tune Ridesenter. Nå har hun deltatt i flere konkurranser. Foto: Teddy TV

Hun er lettere til sinns, og lettere i kroppen. 35 kilo lettere, for å være eksakt. Kiloene har forsvunnet i takt med økt aktivitet, mer glede og mindre ensomhet.

Stor kontrast

Nå gleder Anita seg til å stå opp hver dag, noe som er en stor kontrast til følelsene hun kjente på før.

– Jeg var mye deprimert og lå mye i senga – jeg orket nesten ingenting. Det var såvidt jeg var oppe og dusja og kom meg ut av huset. Men jeg måtte jo det, fordi jeg går på LAR (legemiddelassistert rehabilitering med metadon, journ.anm.), så jeg måtte på apoteket og hente medisiner, forklarer hun.

Anitas nye hverdag i stallen er dokumentert gjennom Petter Nyquists ferske dokumentarserie «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser». Her forteller hun blant annet at hun ble født med abstinenser.

– Jeg fikk ikke greie på dette før jeg var godt voksen. Det var vel for åtte eller ni år siden at jeg fikk lese om det i noen papirer fra sykehuset, utdyper hun til TV 2.

NY HVERDAG: Etter at Anita begynte å være i stallen har hun fått en hverdag fylt med mer mestring, positivitet og glede. Foto: Teddy TV

«Jeg er vel bare sånn»

Først da gikk det opp for henne at barndommen og ungdomstiden var tungt preget av den medfødte avhengigheten.

– Jeg har tenkt mye på det etter at jeg fikk vite det. Jeg trodde jo at det var normalt at jeg var nervøs og mye dårlig som barn. Jeg tenkte ofte: «Jeg er vel bare sånn», sier Anita, og smilet slokner helt.

Allerede som 12-åring hadde Anita sin første alvorlige erfaring med rusmidler. Hun ønsker ikke å utdype historien i media, men følgene av den er for graverende til å ikke nevne det.

– Det ble jo sendt bekymringsmeldinger til barnevernet den gangen, opptil flere ganger, men det ble ikke gjort noe mer, sier Anita.

TV 2 har vært i kontakt med Anitas foreldre, og de er informert om opplysningene som fremkommer i denne saken. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Taklet det på egen hånd

Fra hun var 12 år fulgte rusen henne på veien videre. Det har vært perioder med mye og perioder med lite rus, tyngre og lettere stoffer – inn og ut av jobb. Hun har for det meste taklet det rusen førte med seg på egen hånd, men hadde helst sett at hun hadde fått hjelp mye tidligere.

– Jeg skulle ønske jeg hadde fått hjelp i tide. At jeg hadde blitt tatt hånd om, begynner hun.

– For det sto jo det i papirene mine også ... hvis jeg ikke fikk hjelp, så kom jeg til å få en veldig trøblete ungdoms- og voksentid. Og det har jo stemt, forteller Anita.

– Ikke vær redd for å si ifra

Hun håper og tror at systemet har blitt bedre i dag, og har en klar oppfordring for å unngå at noen opplever noe lignende.

– Ikke vær redd for å si ifra. Si ifra så fort dere mistenker at det er ett eller annet, for det er ikke bestandig det er så synlig at barn sliter. Er du i tvil, så send inn en bekymringsmelding, oppfordrer Anita.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald, informerer om at barnevernet til enhver tid jobber for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

– Barnevernet har både en plikt og en rett til å gripe inn når det er knyttet bekymring til et barns omsorgssituasjon. Det er beklagelig når det ikke fungerer, men det jobbes systematisk med kvalitetsforbedring og kompetanseheving i barnevernet. Tjenestene er nok bedre nå enn den gang, sier hun.

Ny og digital løsning

Trommald understreker også viktigheten av Anitas oppfordring.

– Barnevernet er helt avhengig av at alle som ser at barn ikke har det bra, melder fra. Offentlige meldere – som for eksempel skole og helsetjenester – har plikt til å melde fra til barnevernet når de er alvorlig bekymret for barn, forklarer Trommald.

Hun opplyser om at den nye, digitale løsningen Nasjonal portal for bekymringsmelding, som ble tatt i bruk av flere kommuner i 2020, gjør det tryggere og raskere å melde sin bekymring.

Trommald roser Anita for å være åpen om sin historie.

– I media hører vi oftere fra foreldre som sloss mot omsorgsovertakelse, enn fra voksne barn som mener de ikke skulle vært flyttet ut fra hjemmet. Klagene fra de voksne barna handler i hovedsak om at omsorgsovertakelsen kom for sent, eller ikke i det hele tatt. Derfor er det fint og viktig at hun tør å gi barna en stemme gjennom å fortelle at hun skulle ønske hun hadde fått mer hjelp fra barnevernet, sier Trommald.

– Jeg ser lyst på livet

Takket være «Idretten skaper sjanser» og Tune Ridesenter har Anita endelig fått en tilværelse med mye positivt i hverdagen.

LYSPUNKT: Tiden Anita tilbringer med hestene er et lyspunkt i hverdagen. Foto: Teddy TV

Hun tør å tenke framover, og har til og med satt seg et mål om en dag slutte på metadon.

– Jeg ser lyst på livet, og det har jeg aldri gjort før, sier Anita og smiler forsiktig, før hun går tilbake til stallarbeidet.

