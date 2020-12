Pappa feirer jul i Afghanistan: – På julaften kan det være litt vanskelig

Over hele kloden er nordmenn på jobb i jula. På gården i Trøgstad skal Victoria (12), Sander (11) og Noah (2) se på en liten skjerm at pappa pakker opp gavene. Om nettet er stabilt nok i Afghanistan.

– Jobben hans er viktig, men familien er jo enda viktigere. Han tenker nok på det i jula, at han er borte fra oss, sier Majken Amundsen mens hun børster manken til en av hestene på gården.

Hun er gift med Thomas Bruvold, en major i Forsvaret.

Denne julen ble Thomas spurt om å tjenestegjøre ved det norskledede feltsykehuset i leiren Camp Hamid Kazai i Kabul i Afghanistan.

– Måtte gå noen runder med oss selv

De skal sørge for at personellet som deltar i den NATO-ledede operasjonen Resolute Support Mission blir behandlet for skader og sykdom.

Det ville ha vært mulig for familien å si nei. Før avgjørelsen ble tatt, måtte de gå flere runder med grundige samtaler.

GODT SELSKAP: Majken Amundsen finner godt selskap i hestene på gården. Foto: Aage Aune/TV 2

– Vi måtte gå noen runder med oss selv. Det var ikke gitt at han skulle reise, siden vi har barn og sånn. Det går jo på bekostning av de også, og det er jo noe vi begge tenker mye på da, sier Majken Amundsen.

Emosjonelt

På et hotellrom noen kilometer fra Gardermoen pakker major Thomas Bruvold julegaver ned i en stor bag. På en av gavene står det skrevet «Love you» under et rødt hjerte.

– Det er følsomt, emosjonelt. Det er godt å se at de hjemme setter pris på meg, og ikke minst at de har aksept for at jeg gjør det jeg gjør, sier Thomas Bruvold.

Bursdag uten familien

Majoren har vært sammen med kolleger på Hotell Letohallen i to uker i karantene. Det er forsvarets policy for å være helt sikre på at de ikke bringer med seg smitte inn i et annet land. Livet har vært monotont på den etasjen de har hatt til rådighet. Men nå er dagen for avreise kommet.

JUL I KABU: Major Thomas Bruvold skal ikke feire jula hjemme i år. Han reiser til Kabul i Afghanistan på jobb for forsvaret. Foto: Aage Aune / TV 2

Han skal være i Afghanistan i fem uker. Det blir påske før han er hjemme igjen. Familien ser han ikke på familiefarens egen bursdag, på nyttårsaften, og i julen.

– Litt vanskelig på julaften

Forsvaret har utstasjonert soldater og offiserer i operasjoner i land verden over. I Litauen, Mali og Afghanistan er de største bidragene. I tillegg arbeider det nordmenn i transport, næringsliv, industri, reiseliv og i utenrikstjenesten verden over.

Mange av dem kommer ikke hjem til jul.

Hjemme på gården i Trøgstad tenker også barna på hvordan pappa har det i Afghanistan.

– Det kan være at man tenker litt ekstra på det, og på julaften kan det kanskje være litt vanskelig, sier Sander, men får trøstende ord fra storesøsteren.

– Han hadde ikke reist dit hvis han hadde risikert livet, så vi vet at han er trygg, sier ett år eldre Victoria.

Unngår nyheter

Kona Majken forteller at hun prøver å unngå nyheter, men heller sysselsette seg mest mulig med arbeid på gården.

– Jeg driver med mitt her hjemme, og prøver å ikke tenke så mye på hvor han er. Da ville jeg blitt bekymret, sier hun.

Thomas Bruvold sitter på en stol på den militære delen av Gardermoen. Nå er det kun minutter før flyet tar av mot Kabul.

– Er det verdt det? Med tanke på hva du og familien din må ofre?

Tilstedeværelsen er viktig

– Jeg har tro på at det Norge bidrar med er viktig. Jeg opplever at vi utgjør en forskjell med vår tilstedeværelse der. Dette er det yrkesvalget jeg har tatt med det det innebærer, sier majoren.

På vei ut mot flyet som står klar på den tåkelagte tarmacen, kjenner han på følelsene. Nå er det ingen vei tilbake, før i april.

– Nå når det er like før avreise, kjenner jeg det på det emosjonelle plan. Det er noe med det. Selvfølgelig vil jeg savne de hjemme. Klart det, jeg har jo familie, og hel gård. Det er lenge til påske, sier Thomas Bruvold før han setter seg i flysetet og spenner fast beltet.