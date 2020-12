Disse scenene vil Vålerenga-profilene hindre: – Blir fyr og flammer

På samme tid i fjor hadde LSK nettopp feiret sitt sjette strake seriegull og valset over erkerivalen Vålerenga i cupfinalen. Nå er situasjonen snudd på hodet.

– Det var en enorm skuffelse den gangen. Jeg kom fra et 1-6-tap mot Klepp i NM-finalen i J19 dagen før, og var så optimistisk med tanke på å få tilbake godfølelsen igjen dagen etter. Så tapte vi 5-1.

Det forteller Vålerengas stortalent Celin Bizet Ildhusøy når TV 2 spør om cupfinaletapet i fjor.

– Vi var utrolig skuffet etterpå, og det ble ingen fin helg, fortsetter 19-åringen.

Historisk seriegull

Nå er over ett år gått siden det smertefulle finaletapet i Telenor Arena, men maktbildet har endret seg siden den gang.

For Lillestrøms mangeårige hegemoni i norsk kvinnefotball ble forrige søndag avløst av Vålerenga, som ble historiske da de vant sitt første seriemesterskap på kvinnesiden.

GULLKYSS: Celin Bizet Ildhusøy var i lykkerus etter at seriemesterskapet var i boks. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Men på tross av seriegullet ser de kongeblå fra hovedstaden seg langt fra ferdig med sesongen.

– Vi har gjort unna det viktigste, men personlig er jeg ekstremt gira på å vinne cupfinalen også for å få revansje fra i fjor, sier venstreback Andrine Tomter.

Dobbel revansje

For det hersker ingen tvil om at fjorårets finaletap fortsatt svir på Valle.

– Dette vil bety så mye, spesielt siden vi er erkerivaler. Det blir alltid fyr og flammer når vi møtes. Gullet i serien var på mange måter en slags revansje det også, men cupfinalen blir enda en slik mulighet, forklarer Ildhusøy.

Vålerenga-back Andrine Tomter er revanjesugen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har et mye bedre lag denne sesongen og er bedre forberedt. Jeg synes vi ser veldig bra ut.

Massiv gullrespons

En uke etter at seriefinalen mot Arna-Bjørnar, der Vålerenga vant 4-0 da de sikret gullet, har de nybakte seriemesterne fått kjenne på en helt annen oppmerksomhet enn de er vant til.

– Det har gått i ett sett. Det er vanvittig hyggelig, og folk skriver at de unner oss det. De sier at vi spiller underholdende fotball, ikke «Drillo-fotball». At det er gøy å se på oss, smiler Tomter.

Tidligere i uken var det egentlig duket før den første kampen av to i 16-delsfinalen i Champions League mot Brøndby. Den kampen ble utsatt som følge av koronasmitte i danskenes tropp.