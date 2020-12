De beste boblene til nyttårsaften

TV 2 HJELPER DEG (TV 2): Usikker på hva du skal drikke på nyttårsaften? Her er vinekspertenes beste tips.

Det kan være utfordrende å kjøpe musserende vin, spesielt om man vil prøve noe nytt. Det er mange viner å velge mellom, og prisene varierer nesten i det uendelige. Vi har fått hjelp av tre vineksperter, og fått tips til de beste boblene under 200 kroner, og under 500 kroner.

Sara Døscher holder vinkurs, lager podkast-, og skriver bøker om vin. Foto: Line Dammen

Vin til folket

Sara Døscher er en tungvekter innen vinfaget. Hun har jobbet som kunderådgiver i Vinmonopolet i flere år og skrevet flere bøker om mat og vin som «Vin til folket» og «De 101 mest stilte spørsmålene om vin og svarene på dem». Døscher er også aktuell med vin-podkasten Fredagstipset.

UNDER 200: Cremant de Limoux Foto: Produsent

Under 200 kroner: J. Laurens Les Graimenous Crémant de Limoux (175 kroner)

Mitt aller beste Crémant-kjøp. Denne lukter og smaker som Champagne. Kanskje ikke så rart når det er en tidligere champagnemaker som står bak? Nydelig duft av gule og grønne epler, lime og toast. Elegant og frisk med en kremet og svært behagelig munnfølelse. Smaken av epler, lime og toast sitter lenge.

Dette er en aperitiff-favoritt, men også strålende til lette hvitkittoster som for eksempel brie og camembert.

KLASSISK CHAMPAGNE: Døscher enbefaler denne fra Alfred Gratien Foto: Produsent

Under 500 kroner: Alfred Gratien Brut Classique (500,90 kroner)

Klassisk champagne som du bare vil ha mer av. Alfred Gratien gjærer sine viner på eikefat, og dette gir dem en helt unik karakter. Dette er flotte, fyldige mat-champagner som dufter og smaker intenst av modne røde epler, brioche, hvit sjokolade og sitroner.

Nydelig match til osten Brillat Savarin, men denne champagnen har også nok konsentrasjon, fylde, friskhet og moden frukt til å matche selv den kraftigste julerett. Strålende til både rakfisk, ribbe og pinnekjøtt. Men den smaker også helt magisk alene. Meditasjonsvin de luxe.

Fra vinbaren

Christina Mari Helle driver vinbaren Radegast. Foto: Stian Hopland Midttun

Christina Mari Helle driver vinbaren Radegast på Nedre Foss gård i Oslo. Hun er opptatt av at musserende vin skal overraske litt.

– Jeg håper at mine forslag kan gjøre de som tester dem bittelitt lykkeligere i disse litt dølle tidene, sier hun.

TYSKE BOBLER: Helle anbefaler denne musserende rieslingen. Foto: Produsent

Under 200 kroner: Groß-Winternheim Lorelei Riesling Sekt Brut 2019 (175 kroner)

Tyske bobler laget på Riesling er spesielt interessant. Her kan man få mye kvalitet for pengene. De er syrlige, friske og er noe jeg kan ta med til den mest kresne i vennegjengen med stor suksess.

Denne vinen fra Rheinhessen er en fruktig variant som blir perfekt om man trenger noe som passer til masse forskjellig mat, feks et koldtbord.

Den er såpass floral at den klarer litt spicy asiatisk mat, men samtidig har den en deilig duft av grønne epler som gjør at jeg har lyst å drikke den som aperitif. Perfekte bobler til nyttårsskålen også!

VERDT PENGENE: Helle anbefaler denne champagnen laget på chardonnay-druen. Foto: Produsent

Under 500 kroner: Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Blanc de Blancs Extra Brut (459,90 kroner)

En av de første musserende vinene jeg smakte som gjorde at jeg forsto hvorfor man betalte seriøse penger for bobler, var Jaques Lassaigne sin Champagne. Han er en ganske liten produsent som lager kvalitetschampagne basert kun på chardonnay-druen og i en syrlig stil - som jeg jo setter veldig pris på. Her har man den perfekte blandingen mellom en mineralsk og fruktig champagne som også har mye kompleksitet som jeg synes man bør forvente i dette prissjiktet.

Jeg har aldri skjønt greia med at man skal vente med den diggeste vinen til man er såpass bajas at man ikke husker den. Så jeg begynner alltid med den jeg har gleda meg mest til - og da er denne det perfekte valget. Den er for øvrig også en fabelaktig match med kalkunen på nyttårsaften.

Vinpar

Ove Svendsen og Anniken England driver Ypper.no Foto: Ypper.no

Ove Svendsen og Anniken England er paret bak ypper.no. Bergensduoen er vinkonsulenter for restauranter, holder vinkurs, og er, ikke minst, vinskribenter. De har valgt ut en cava og en champagne.

Under 200 kroner: Equlibri Natural Funambul Brut Nature reserva (179,90 kroner)

Vi liker å anbefale musserende som gjerne har en tid på bunnfallet, eller «sur lie» som man gjerne sier. Tid på bunnfall gir ofte kompleksitet, noe som ofte er spennende for oss vinelskere.

CAVA: Denne skal passe godt til aperitiff-maten. Foto: Produsent

Cavaen vi har funnet har minimum 26 måneder på bunnfallet der minimumskravet til cava er kun 9 mnd.«Funambul» - som forøvrig kan oversettes til «linedanser» på katalansk får i tillegg kompleksitet fra en vinmark med gode mineralske forekomster og gamle vinstokker.

Vinen er en av de flotteste og mest balanserte cavaene på markedet og lages av en fantastisk vinmaker, Maria Barrena og ektemannen «Pep». Vinen er nydelig til aperitiff-mat som skinke, manchego, og snacks men er også veldig godt til tradisjonelle retter som sjømatrisotto og lyst kjøtt med kremede sauser.

Under 500 kroner: Pierre Gerbais Cuvée de Réserve (349,90 kroner)

ØKOLOGISK CHAMPAGNE: Denne skal passe til både kalkun og fyrverkeri. Foto: Produsent

Champagne er delt opp i flere mindre områder. En av de mindre kjente er området lengst i Sør, Côte de Bar. Det fine med mindre kjente områder, om det så er i Piemonte eller i utkanten av Chianti Classico, så er det at prisene for samme kvalitet gjerne er litt lavere.

Vi har funnet en rimelig økologisk champagne fra familiebedriften, Pierre Gerbais. Dette er en meget god drikke-champagne, men er også deilig match til årets kalkun.

En litt uvanlige egenskap til denne champagnen er druematerialet. Vanligvis i champagne bruker man druene: pinot noir, pinot meunier og chardonnay. I denne har vinmaker Aurélien Gerbais kjørt på med 25% pinot blanc, noe som gir en litt ekstra, fruktig trøkk i vinen.

Dette er perfekt til å dele ved midnatt, den fungerer supert til mat og vil garantert kle sablering - helst sittende på hest!