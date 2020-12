Roses som den spilleren i PL som begeistrer mest: – De har mange artister nå

Se Crystal Palace - Tottenham søndag fra 15.05 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

I et høstvindu preget av store overganger for Premier League-gigantene var det kanskje ikke så mange som la merke til Crystal Palaces eneste storkjøp.

Den offensive midtbanespilleren Eberechi Eze ble nemlig hentet fra London-rival og Championship-klubb QPR for i overkant av 200 millioner kroner, med rykte på seg for å være en uortodoks spiller - blant annet kjent for sine ferdigheter med hælen (!) og lavt tyngdepunkt.

Elleve kamper ut i debutsesongen i Premier League har den engelske U-landslagsspilleren med nigerianske aner etablert seg som en av profilene i laget, og virkelig skapt glede for dem som har fulgt Palace så langt.

– Det er den spilleren jeg er mest begeistret over å se spille fotball pr nå. Jeg var og så QPR-Preston i desember forrige sesong, og da la jeg veldig godt merke til ham. Jeg syntes det var moro at Palace signerte ham, jeg har sett dem en del og jeg synes han har vært bra, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast.

Podkast-episoden bærer navnet «Comebackenes runde», og inneholder ikke minst den populære programlederen Kaspers Wikestads comeback etter et halvt års sykdomsfravær. TV 2-profilen er blant dem som fulgte Ezes karriere tett allerede før han ble Premier League-spiller før denne sesongen.

– Jeg skrev en blogg for snart to år siden om hvilke Championship-spillere som kan gjøre det godt i Premier League. Eze var høyt oppe på den listen. Det er gøy å se, og det finnes mye der som kan ta det steget, sier Wikestad.

Se hele Wikestads 2019-liste her, som blant annet inneholder spillere som Daniel James (Manchester United), Jarrod Bowen (West Ham), Che Adams (Southampton), Neal Maupay (Brighton), Jack Grealish og Ollie Watkins (begge Aston Villa)!

Flere som imponerer

Av sportslige comeback inneholdt den forrige Premier League-runden også et comeback som tomålsscorer for Palace-angriper Christian Benteke i en ligakamp. Forrige det skjedde var i april 2017, i 2-1-seieren borte mot Liverpool.

– Wilfried Zaha er virkelig påskrudd, og de har Benteke og. Jeg synes det Palace-laget har mange artister nå. Det er faktisk et veldig artig lag å se på, sier Osnes i podkasten.

LENGE SIDEN: Christian Benteke feirer en av sine to scoringer på Anfield i april 2017. Før forrige helg var dette sist Benteke scoret to i en og samme Premier League-kamp. Det er for øvrig også sist gang Liverpool tapte en PL-kamp på Anfield. Foto: Geoff Caddick/AFP

Særlig Zaha har - som alltid - vært svært viktig for laget, og under Roy Hodgsons ledelse har ørnene fra Sør-London tapt hele ti av de tolv kampene deres talisman har vært ute av laget.

Denne sesongen har den ivorianske landslagsspilleren allerede sju scoringer i Premier League, kun tre mål bak den personlige bestenoteringen fra 2018/19-sesongen. To av dem kom i forrige helgs 5-1-ydmykelse av WBA.

Søndag håper Palace-fansen på nye gledesstunder for Zaha, Eze og resten av gjengen som har begeistret TV 2s podkastgjeng. Da venter Tottenham - serieleder før runden - på Selhurst Park. Skulle Palace vinne der, vil det være første gang siden runde én og to denne sesongen at de tar to seire på rad.

