Hergeirsson varsler keeperbytte

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter på fredagens pressekonferanse at Silje Solberg skal inn i EM-troppen.

– Ja, vi har en plan om at hun skal få minst én kamp i hovedrunden om alt går bra, sier Hergeirsson.

Inntil videre er Katrine Lunde (40) og Rikke Granlund (31) målvaktene i den norske troppen.

Hovedrunden åpnet med 32-25-seier over Nederland torsdag. Lørdag venter Kroatia, før hovedrunden avsluttes mot Ungarn tirsdag kveld.

Solberg kom sent til mesterskapet etter å ha vært smittet av koronaviruset.

– Hun ser bedre og bedre ut. Det handler om å få en del håndballtreninger og få stått i mål mer enn på vanlige skudd, litt i spillsituasjoner og kjenne litt på å posisjonere seg i forkant av avslutninger. Hun begynner å få vekk den første stivheten etter null håndballtreninger. Når du plutselig kommer i håndballtreninger, kjenner du litt stivhet i muskler og ledd, men det begynner å bli bra. Hun nærmer seg spilleklar, sier Hergeirsson.

Hergeirsson opplyser også at Emily Stang Sando (31) reiser hjem til Tyskland. Hun ble i gruppespillet erstattet med Katrine Lunde.

– Da står vi igjen med tre målvakter, Katrine, Rikke og Silje. Det er som vi først hadde planlagt: To i troppen og én i reserverollen, sier Hergeirsson.

Norge startet mesterskapet med Sando og Granlund. Nå vil de trolig avslutte mesterskapet med verdensklassekeeperne Lunde og Solberg.

– Jeg kan tenke meg at det blir litt sånn «selvfølgelig klarte de å få inn to av verdens beste keepere». Det er sikkert ingen som trodde vi skulle få dem med, og så kommer begge. Å ha keepere i verdensklasse har Norge alltid hatt, og nå er det veldig mange. Det hjelper veldig mye. Silje ser ut til å være i kjempeform, så det er veldig bra, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Vi har et godt målvaktteam, og det er veldig gledelig for oss og veldig kjipt for motstanderne at Silje melder seg klar. Det er ingen tvil om at Silje er en fantastisk keeper med masse mesterskapserfaring, sier Nora Mørk.

– Jeg hadde også tenkt «ah» om hun kom inn. Heldigvis er det blitt sånn for vår del. Jeg tror helt klart at mange motstandere ser på det og tenker på det. Jeg tror også en del tenker at det kan gå likevel. Derfor tenker jeg at det ikke holder å ha navn om vi ikke spiller bra, så vi må fortsette å spille bra, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.