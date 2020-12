Slik kan årets jul bli enda bedre enn vanlig

– Alle selskaper blir nedskalert og avlyst. Det er trist, men prøv heller å bruke tiden til å gjøre julen så meningsfull og fin som mulig, sier psykolog Peder Kjøs til TV 2.

For mens mye har blitt avlyst i 2020 som følge av koronapandemien, er én ting sikkert: Det blir jul i år også.

Men den blir annerledes – og kanskje er ikke det bare negativt.

Peder Kjøs forteller at han har snakket med flere som sier at koronasituasjonen har løst juledilemmaer, som hvor eller med hvem man skal feire jul.

Det kan spare mange familier for diskusjoner og krangler.

– Du får en ramme utenfra som bestemmer, som gjør at du slipper å stå ansvarlig for at det ble som det ble, sier han.

Slipper juleselskap

Psykolog og professor Frode Thuen ved Høgskulen på Vestlandet sier at årets jul kan få et roligere tempo, som nok kan være behagelig for mange.

– Man får mer tid til å være hjemme og kanskje bare være med sine nærmeste. Juleforberedelser og julebesøk kan selvfølgelig være berikende og hyggelig, men det kan også være mas og stress, sier han.

For som psykologen sier: «Det er jo ikke alle juleselskap som er like hyggelige og givende».

– I noen tilfeller er lange tradisjoner og familieselskaper med onkler, tanter, bestemor og bestefar noe som er forbundet med litt slit, og ikke nødvendigvis det hyggeligste man er med på. Men man gjør det fordi det er en lang tradisjon og fordi det forventes, sier han.

– Ta tak

Sexolog og parterapeut Bianca Schmidt medgir at en jul med bare de nærmeste kan høres forlokkende ut. Samtidig poengterer hun at det er en situasjon vi allerede har vært låst til gjennom nesten hele koronatiden.

– Dermed blir det heller et spørsmål om hva man kan gjøre i julen for at det skal bli et skifte fra det vi mer eller mindre har opplevd i et år, til at det blir en høytid, sier hun.

Og det krever bare små grep.

– Det handler om å gjøre om små hverdagsøyeblikk til jule-hygge-øyeblikk, sier hun, og kommer med eksempler:

– Tenn et stearinlys under frokosten. Har dere barn, ta frem bittelitt julepynt hver dag, og lag en liten julefest.

Det viktigste er å ikke bli fanget i sofa-apatien.

– Gjør noe. Fyll huset med glad stemning, om det så er ved å sette på dårlige, harry julesanger eller hva som helst annet. Jo mer tullete det er, jo mer inspirerer det den barnlige gleden inni oss, sier hun.

TA GREP: Julestemningen kommer ikke av seg selv. Hva med å skape den ved å lage litt julegodt? Foto: Gorm Kallestad/NTB

Ut på tur

Schmidt legger til at det heller ikke er forbudt å være litt ute.

– Alt ettersom hvor man bor i Norge er det snø eller ikke snø, men ut på tur kan man komme seg, enten det er med ski eller sko på beina, sier hun.

– Men gjør det da med familien som et felles prosjekt. Fyll termosen med kakao, og finn på noe som gjør turen til det lille ekstra, legger hun til.

Et annet tips er rett og slett å ta julevasken.

– I gode gamle dager skulle man gjøre husrengjøring rundt julen. Det gjør vi ikke på samme måte lenger, men det er faktisk ikke en dårlig idé, sier hun.

Det som skjer når vi rydder og vasker, er nemlig ifølge Schmidt at vi også får en indre emosjonell opplevelse av å rydde og vaske.

– Og hvem er det ikke som har lyst til å rydde og vaske 2020 ut av systemet? Det er veldig lurt å vaske, gjøre seg klar til noe hyggelig, og legge møkka bak seg. 2020 kan godt kastes ut med vaskevannet, sier hun.

SMITTEVERN: Elgen på julemarkedet i Oslo har fått seg munnbind. Foto: Heiko Junge/NTB

Bruk tiden sammen

Peder Kjøs mener det beste er å gjøre ting man allerede vet at man liker.

– Hvis man er en familie som har mye uteklær og fastmontert skiboks på bilen, så er det ut i naturen. For en del av oss andre er det brettspill, se en bra film, gå turer og prate sammen, sier han.

Han legger til at man gjerne kan benytte anledningen til å prøve noe nytt, men understreker at det slett ikke er nødvendig.

– Jeg har mest tro på gamle vinnere. Bare gjør ting alle liker og alle setter pris på, sier han, og legger til:

– Det er vel og bra hvis man er kreativ og oppfinnsom, men det er også viktig å si at man ikke må være så kreativ. Du trenger ikke lese «ti tips for hva du skal gjøre med ungene dine». Bare gjør det du alltid har gjort.

Dugnadsånd

For at tiden sammen skal bli så godt som mulig, er det én tommelfingerregel, ifølge Frode Thuen:

– Man må prøve å løfte seg litt ut av sitt eget, og ikke bare være i sine egne behov og ønsker og interesser. Hva trenger de rundt meg? Hva skal til for at vi kan få en hyggelig, fin jul sammen?, sier han, og legger til:

– Hvis alle tenker sånn, går det veldig mye bedre enn hvis alle bare tenker på sine egne ønsker og behov.

En taktikk som kan minne litt om hvordan man blir oppfordret til å oppføre seg i samfunnet generelt om dagen.

– Det er jo en tid hvor man må tenke dugnad. Det gjelder også i familien. Gjør en dugnad for at familien skal komme gjennom dette helskinnet uten å bli fryktelig lei hverandre eller sinte på hverandre. Jo mer man klarer å tenke dugnad i det store og det små, jo bedre vil vi komme oss gjennom – både som enkeltpersoner, som familier og som samfunn.