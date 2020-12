Wenches juleverksted

Krumkaker

Har du arvet bestemors eller mors krumkakejern av jern, det som må snues på platen, kan det ikke brukes på induksjonstopp. Jernet vil ikke bli varmt.

Se egen oppskrift for glutenfrie krumkaker.

Les fremgangsmåten, før du begynner å lage røren. Oppskriften gir 18-20 stk.

Dette trenger du:

2 egg

sukker

smeltet smør

hvetemel

½ ts kardemomme eller vaniljesukker

1-3 ss kaldt vann

For melkefri erstatt smør med margarin uten melk.

Slik gjør du:

Begynn med å veie eggene med skall. Vei så opp samme mengde med sukker, hvetemel og smør. Smelt smøret, avkjøl til romtemperert. Visp egg og sukker til luftig eggedosis og vend inn siktet hvetemel og avkjølt smeltet smør med hjelp av en slikkepott. Rør inn 1-2 ss kaldt vann. (Vannet gjør at krumkakene blir tynne og sprø.)

La røren stå og svelle 30-40 minutter. Tilsett eventuelt litt mer kaldt vann hvis røren er blitt for tykk. Legg en liten spiseskje røre i jernet og stek gylne kaker. Klem jernet lett sammen. Bruk en liten butt flat kniv til å ta krumkakene ut av jernet.

Form kakene mens de er helt nystekte og varme. Form dem med et «krumkakehorn» eller rull dem rundt skaftet på en tresleiv eller legg den over bunnen av et glass slik at de blir formet som en kopp. Avkjøl på rist. Det er viktig at kakene er helt avkjølt før de legges i kakeboks (hvis ikke vil de bli myke). Oppbevar i tett metallboks. Krumkaker kan ikke fryses.

Strull

.. nesten som krumkaker, tynne og sprø, men uten egg. Steks i krumkakejern. Glutenfrie: Erstatt hvetemel med 2 dl potetmel.

Dette trenger du:

3 dl seterrømme/Rørosrømme

¾ -1 dl sukker

2 dl hvetemel

Ca. ½ dl kaldt vann (blir krumkakene tykke, tilsett litt mer)

Slik gjør du:

Bland sammen rømme og sukker. Sikt inn hvetemel og rør inn vann.

La røren svelle 20-30 minutter. Stek som tynne krumkaker, men rull den nystekte strullen rundt et tynt treskaft med det samme den tas ut av jernet. Avkjøl og oppbevar i tett kakeboks. Egner seg ikke til frysing.

NB! Melkefri og glutenfrie krumkaker må stekes i et krumkakejern det IKKE er stekt krumkaker med egg og melk i tidligere.

Gluten og melkefrie krumkaker

150 g smør eller margarin, eventuelt uten melk for melkefri

3 egg

150 g sukker

½ ts kardemomme

75 g potetmel

75 g semper fin miks

2-4 ss kaldt vann

Slik gjør du:

Smelt smør og avkjøl mens egg og sukker piskes til eggedosis. Rør inn det smeltede smøret i eggedosisen. Bland sammen kardemomme, potetmel og Semper fin miks og sikt inn i eggedosisblandingen, vend lett om til en glatt deig. Rør inn 2 ss kaldt vann. La deigen stå og hvile i 20-30 minutter. Legg en teskje med røre i varmt krumkakejern, klem sammen og stek til gylne kaker. Ta ut og form til «sigarer» rundt skaftet på ei sleiv, eller rull rundt et «krumkakehorn» eller legg over bunnen på et glass, sett en kopp over og avkjøl til du får en krumkake kopp/bolle.

Smultringer

Ca. 50 stk avhengig av tykkelse

4 egg

400 g sukker

2 bokser seterrømme/Rørosrømme

4 ts hornsalt rørt ut u litt vann

2 ts kardemomme

Ca. 800 g hvetemel

Slik gjør du:

Visp eggedosis av egg og sukker. Bland rømme i eggedosisen. Rør i det tørre, rør lett. Bruker du kjøkkenmaskin, skal du røre melet så vidt inn. Hvis du rører deigen for mye blir den seig og vanskelig å kjevle ut. Deigen skal være litt klissete. Dekk til bakebollen og sett deigen kaldt natten over.

Smelt ca. 1 ½ kg smult i en jerngryte. Ha lokk i nærheten og hold deg unna vann (brannfarlig). Test om smulten er varm nok ved å stikke skaftet på en tresleiv ned i smulten. Når det putrer rundt tresleiva, er smulten passe varm.

Mens smulten blir varm, del deigen opp i mindre biter og kjevle hver bit ut til en leiv på 1–1½ cm tykkelse. Stikk ut smultringer med en smultringutstikker. Stek ikke mer enn 4-5 smultringer om gangen, det gir beste stekeresultat. Smultringene synker først før de kommer opp igjen. Snu smultringene med hjelp av skaftet på en tresleiv. Ta opp smultringene og legg dem på en rist kledd med kjøkkenpapir. Avkjøl og legg i poser eller tette bokser. Jeg oppbevarer smultringene i fryseboksen, tiner og varmer opp ved servering, blir som nystekte.

Lussekatter til alle

LUSSEKATTER: Lussekattene kan lages både melkefri og glutenfri. Foto: Wenche Andersen

For gluten, egg og melkefri, se egen oppskrift.

25-30 stk (avhengig av størrelse) Les igjennom hele oppskriften før du begynner.

Dette trenger du:

1-2 g knust/støtt safran +1 ts sukker og 1-2 ss varmt vann til å løse opp safranen

Ca. 1 kg hvetemel, begynn med 900 g

50 g gjær

125-150 g sukker

1 ts kardemomme

¼ ts salt

5 dl melk

1 egg (kan erstattes med ½ dl melk)

150 g mykt smør

Eventuelt vispet egg til pensling

Rosiner til pynt

Slik gjør du:

Best resultat får du om du bruker en kjøkkenmaskin. Uten kjøkkenmaskin elt godt og lenge for hånd til du får en blank, smidig/elastisk ikke for fast deig. Knus safran og sukker i en morter og tilsett vann. Rør til sukkeret har løst seg opp. Bland sammen det tørre i bakebollen (begynn med 900 g hvetemel) Tørrgjær drysses i det tørre, fersk gjær smuldres i det tørre.

Varm melk til fingervarmt, tilsett safranblandingen og egg og tilsett i melblandingen mens maskinen går. Elt sammen i 8-10 minutter på middels/sakte hastighet, før mykt smør terninger tilsettes litt etter litt. Er deigen for klissete tilsett resten av hvetemelet. Elt til deigen slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast og sett til heving i 40-50 minutter til dobbel størrelse. Ha deigen over på et bakebord, kna godt sammen og del i biter. Form til forskjellige figurer og legg på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk med et klede og etterhev ca. 30 minutter. Stek i midt i varm stekeovn, 225 grader i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.

For ekstra søte, pensle de ferdigstekte lussekattene med smeltet smør/margarin og dypp i sukker.

Luciakringle: Deigen formes til en kringle, stek på vanlig måte. Avkjøl og sett lys i kringlen ved servering.

Glutenfrie lussekatter (eller hveteboller)

Melkefri bruk soyayoghurt.

Dette trenger du:

1 boks kesam, eventuelt laktosefri lettrømme

3 dl lunkent vann

2 ss fiberhusk

70 g (3 ss) Jytte mel

1-2 g knust/støtt safran + 1 ts sukker og 1-2 ss varmt vann til å løse opp safranen

1 ½ dl sukker

1 ts kardemomme

50 g gjær

6 ss rapsolje til baking eller annen nøytral olje

1 ts salt

1 pk (500 g) Semper finmel, eller annet glutenfritt mel

Slik gjør du:

Ha kesam/rømme i en arbeidsbolle og tilsett varmt vann (bruk kesamboksen, nesten full, den rommer 3 dl). Rør sammen. Tilsett fiberhusk og Jytte mel og la kjøkkenmaskinen gå i 5-8 minutter for å få en fin struktur på deigen. Blandingen skal nå være fingervarm. Tilsett safranblandingen, gjær, olje, salt, Semper mel, sukker og kardemomme. Elt godt sammen, dekk til og sett til heving 30 minutter.



Smør bakebordet og hendene med litt nøytral olje. Trill ut en lang pølse og del opp i passe biter til boller. Trill til runde boller og legg dem på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk til og la heve i ca. 40 minutter. Pensle med egg, melk eller vann (det du tåler). Tilsett eventuelt litt sukker i melken/vannet for å få en gylden farge på bollene. Stek ved 225 grader på midterste rille i 12-15 minutter.