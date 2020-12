Mann stakk Adel (44) i hodet med skrutrekker – dømt for drapsforsøk

Dabbas har tidligere fortalt TV 2 om hendelsen som fant sted 7. juni i år.

– Jeg har mareritt hver natt og har fått betydelige helseproblemer. Jeg har ikke syn på venstre øye, det er vondt å svelge mat og jeg har problemer med både å høre og konsentrere meg. Livet er smertefullt og vanskelig, forklarte en tydelig preget Dabbas i retten denne uken.

Millimetere unna

Den tiltalte mannen i 30-årene er paranoid schizofren og bor i bofelleskapet der Dabbas jobber. I området ved personalbasen gikk han til angrep på 44-åringen.

Skrutrekkeren som tiltalte holdt, gikk gjennom hodeskallen til Dabbas og satte seg fast fem centimeter inn i tinningen på venstre side av hodet.

Hadde tiltalte truffet noen millimeter annerledes med skrutrekkeren, hadde Dabbas trolig blitt drept.

VARIGE SKADER: Adel Dabbas (44) vil få 250.000 kroner i oppreiningserstatning for de alvorlige skadene han er påført. Foto: Arne Rovick /TV 2

Etter angrepet forsøkte Dabbas å ringe politiet, men han kollapset, har han selv forklart. Et vitne fikk likevel ringt politiet, som kom til stedet og pågrep tiltalte.

Til politifolkene på stedet uttalte mannen i 30-årene at han hadde forberedt seg på å drepe Dabbas. Da politiet fortalte ham at Dabbas fremdeles var i live, sa han at han fremdeles ønsket å drepe ham.

Han har også sagt om Dabbas i avhør at han «gir faen i at han får varige skader».

Mener han er tilregnelig

Tiltalte har forklart seg om et motiv for drapsforsøket, men retten ser fullstendig bort fra hans forklaring. Ifølge Dabbas selv hadde de to et godt forhold.

– Jeg har ikke opplevd ham som farlig, selv om det har vært noen episoder tidligere, har Dabbas sagt til TV 2.

Men også i mars i år møtte mannen i Søre Sunnmøre tingrett, tiltalt for blant annet å ha kommet med drapstrusler mot Dabbas. Aktor la ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern, men retten mente det ikke var fare for gjentakelse.

Tiltalte har en rekke volds- og trusseldommer mot seg fra tidligere.

– Nå står vi her igjen, og det vil nok en gang bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sa aktor Ingvild Thorn Nordheim under rettssaken denne uken.

Hun har altså fått medhold i sin påstand.

Selv mener tiltalte at han i var tilregnelig i gjerningsøyeblikket og derfor skulle dømmes til fengselsstraff.

I tillegg til tvungent psykisk helsevern er han dømt til å betale 25.000 kroner til Dabbas, som 10 prosent av den totale summen Dabbas er tilkjent.

– Jeg er fornøyd med dommen, for jeg tror det er riktig sted for ham å være, sier Dabbas til TV 2 fredag.

Mannens forsvarer, advokat Jørund Stig Knardal, ønsker ikke å kommentere dommen før han har drøftet den med sin klient. Det er ukjent om det blir aktuelt å anke dommen.