Fem syklister døde etter å ha blitt påkjørt av lastebil i Nevada

Fem syklister er døde og flere skadet etter at kollisjonsulykke med en lastebil i USA.

Ulykken skjedde torsdag da en gruppe på rundt 20 syklister syklet langs motorveien U.S 95 like utenfor Las Vegas, ifølge politiet i Nevada.

Det melder avisen New York Times.

Syklistene hadde med seg en følgebil, og ulykken skjedde da en sørgående lastebil kjørte inn i gruppen med syklistene og følgebilen.

Både syklister som kjørte foran og bak følgebilen ble truffet, hvorav fem døde og flere ble skadet.

De fem syklistene som døde ble erklært omkomne på stedet.

Av de fire rytterne som ble skadet, ble en i kritisk tilstand fløyet til sykehus i helikopter.

Årlig tradisjon

Sykkelturen var ifølge New York times en årlig tradisjon på en litt over 200 km lang tur fra Nevada, til Nipton i California og tilbake. Rytterne hadde kommet litt over 60 km inn i turen da det gikk galt.

Politiet sier at det er ikke klart hvorfor lastebilen raste inn i gruppen med syklister, men sier at den forlot veibanen, traff gruppen bakfra og deretter krasjet i følgebilen, skiver New York Times videre.

Syklistene skulle angivelig delta på turen for å feire at en av syklistene pensjonerte seg.

– Gråt hele dagen

Michael Anderson, som hadde organisert turen og syklet foran vennene sine da de ble truffet, forteller om den grusomme episoden.

– Tre døde øyeblikkelig, det kunne du se på kroppene deres, forteller han i et telefonintervju.

Han sier at han så to av personene dø rett foran seg.

– Jeg har grått i hele dag, forteller han.

Etterforskerne tror ikke at sjåføren var påvirket av alkohol eller narkotika, og det er ikke tatt ut noen tiltale underveis i etterforskningen.