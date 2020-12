Sverige deltar i Tour de Ski

Det bekrefter Det svenske skiforbundet fredag.

– Vi har arbeidet hardt for å minimere risikoen for å få smitte inn i troppen. Til sammen har forandringene det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort og våre egne planer for reise, innkvartering og transport, blitt justert slik at jeg kan kjenne meg trygg til å gi klarsignal, sier landslagets medisinske lege, Per Andersson.

– Min vurdering er at vi ikke utsetter løperne for mer risiko ved å delta i Tour de Ski enn om vi skulle vært hjemme. Da kan jeg ikke se at vi ikke skal delta, sier Andersson til TV 2.

Norge bestemte tidligere i uken å droppe Tour de Ski. Det vakte oppsikt internasjonalt.

– De signalene jeg får er friske. Vi står ikke høyt i kurs i utlandet om dagen, uttalte Vegard Ulvang til TV 2 for noen dager siden.

– Resten av verden skjønner ikke hvordan vi tenker. Det som ligger til grunn for at vi ikke deltar har skapt sterke reaksjoner og mye harme i utlandet, fortsatte Ulvang.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er ikke overrasket over at svenskene velger en annen løsning enn Norge.

– De satte et eksempel sammen med Norge og Finland ved å stå over Davos og Dresden, men jeg tror aldri det var aktuelt for dem å stå over Tour de Ski. Det så man tydelig på hvordan de kommuniserte rundt dette, sier Skinstad.

– Jeg blir ikke overrasket om Norge blir den eneste store langrennsnasjonen som ikke deltar. Det bekrefter inntrykket av Norge som et brysomt annerledesland i idrettssammenheng, et inntrykk som nå blir forsterket, sier Skinstad.

– Vurderer ting forskjellig

Norges langrennssjef Espen Bjervig hadde akkurat blitt informert om svenskenes avgjørelse da TV 2 slo på tråden.

– Jeg har prøvd å få tak i dem for å høre hvilke grep de har gjort, men jeg vet ikke hvilke grep de har gjort som tar ned risikoen bortsett fra et charterfly, sier Bjervig.

– Er det tryggere for Frida Karlsson enn Therese Johaug å gå Tour de Ski?

– Vi vurderer kanskje ting litt forskjellig, men det er vel lov, sier Bjervig.

– Er du trygg på at dere har valgt riktig løsning?

– Trygg kan man aldri føle seg, men jeg føler det var riktig beslutning for oss i den situasjonen vi var i. Fremtiden vil vise hva som var den riktige beslutningen, sier Bjervig.

– Ulvang sier det har skapt reaksjoner i utlandet. Har du samme inntrykk?

– Det er ønskelig at vi skal være på start, men jeg har fått mer følelse av at utlendingene har forståelse for valget vårt, og at de synes det er synd at vi ikke kan delta. Det er i hvert fall det som er blitt sagt til meg, sier Bjervig.

– Hva sparer dere i reiseutgifter på ikke å delta?

– Det blir ikke så mye, for vi har så mange løpere i rød gruppe som får dekket mye av reisen. Det er mest hoteller som blir besparelsen. Det er klart at Tour de Ski er en krevende øvelse. Det er noen kroner spart, men det er ikke det som er motivet for valget vi tok. Det var helsehensyn som var motivet for at vi valgte å ikke dra, sier Bjervig.

– Er Norge mer katolsk enn paven?

– Slik jeg oppfatter det ser vi forskjellig på idrettens rolle i pandemien. Også internt i Norge, men spesielt i Mellom-Europa kontra Norge. De mener idretten har en viktig rolle for å skape underholdning og glede i et samfunn som er stengt ned. Jeg har forståelse for den tankegangen, men vi tar valg ut fra utøveres og helseapparatets helse. Andre får bedømme om det er katolsk eller ikke, sier Bjervig.

– Vi er konsekvente

Landslagslege Øystein Andersen sier de norske vurderingene ikke har endret seg siden det ble Tour de Ski-nei, selv om svenskene vurderer det annerledes.

– Det er bra de har funnet løsninger som de aksepterer totalmessig. Våre vurderinger har ikke endret seg, verken før vi tok beslutningen eller etter. Jeg vet ikke totalgrunnlaget som gjør at de har bikket den veien. Det må du nesten spørre svenskene om, sier Andersen.

– I Davos konkurrerer man og bor på ett sted. Hvorfor dro dere ikke dit?

– Grunnlaget for Davos var totalen med tanke på hva vi kunne få til der på det tidspunktet beslutningen måtte tas. Da tenker jeg på reise og rigget som måtte til for å få det til på en smittevernsmessig god måte, sier Andersen og legger til:

– Helsen står først. Vi er konsekvente med tanke på det vi setter først, som er helse. Da kan ikke vi lage kompromisser fordi andre mener noe annet, sier Andersen.

– Sverige er mer lojale

Skinstad peker på at Norge er i en annen situasjon enn svenskene.

– Der Norge kan kompensere med frafall av verdenscup gjennom å arrangere egne tv-sendte renn, som Norgescup på Lygna og NM på Granåsen, er det ikke mulig for svenskene å gjøre det samme med de restriksjonene som er der nå. Der var alt av skirenn avlyst før jul, og de har kjørt testrenn internt i landslaget. De er avhengige av å delta for å få god nok matching, men også for å vise seg frem og være lojale mot sine samarbeidspartnere, sier Skinstad.

– Det jeg lurer på er hva som skiller vurderingene til norske og svenske langrennsledelsen. De var enige om at det var et riktig og viktig signal å stå over Dresden. Da blir jeg nysgjerrig på hva som gjør at svenskene tenker at Tour de Ski er en god idé. Kanskje det er så enkelt som at det er viktigere for Sverige å delta i Tour de Ski enn Norge, spekulerer Skinstad.

– Norge velger å tenke mest på egen utøvere og behov. Sverige er mer lojale mot den planen som ble lagt med FIS i høst, som Norge også var med på å utforme. Når det er sagt må man ha respekt både for den norske og svenske avgjørelsen. Men jeg er veldig glad for at Sverige velger å delta, avslutter Skinstad.