Prins Carl Philip og prinsesse Sofia av Sverige venter sitt tredje barn

Barnet kommer til verden i april neste år, står det på kongehusets nettsider.

– Vi er glade og forventningsfulle og gleder oss til å ønske vårt tredje barn velkommen, et søsken til prins Alexander og prins Gabriel, sier prins Carl Philip og prinsesse Sofia i en uttalelse.

Ifølge hoffet er alt vel med den gravide prinsessen.

Carl Philip (41) er det nest eldste barnet til kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Det blir kongeparets åttende barnebarn.



SAMLET: Den svenske kongefamilien under prinsesse Adriennes dåp i 2018. Foto: Henrik Montgomery / NTB

Hjulpet til under pandemien

Dette året har både prins Carl Philip og prinsesse Sofia hjulpet til under koronakrisen. Prinsen, som er reserveoffiser i det svenske forvaret, har tjenestegjort på frivillig initiativ.

– Prinsen tjenestegjør som leder ved Operasjonskommandos operasjonelle kommandosenter, der han koordinerer operasjoner for alle kampstyrker. Fra kommandosenteret leder og koordinerer han også det svenske forsvarets støtte til samfunnet i anledning covid-19-pandemien, skrev det svenske slottet på Instagram i mai.

Prinsessen tok en tre-dagers sykepleierutdanning for å kunne jobbe som støttepersonell ved Sophia hjemmesykehus i Stockholm.

– Å være i stand til å hjelpe i denne vanskelige tiden er ekstremt givende. Takk, skrev prinsesse Sofia i et Instagram-innlegg i mars.

Fikk selv korona

I slutten av november ble paret imidlertid selv koronasmittet.

På sine nettsider skrev det svenske kongehuset at prinseparet kun hadde lettere luftveissymptomer, og at alt var bra etter forholdene. De ble umiddelbart satt i karantene i sitt hjem sammen med sine to barn.