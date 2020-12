Barn døde – to siktet for grov familievold

Et barn på under ett år er død etter at det ble innlagt med indre skader forrige fredag. Barnet var plassert hos to omsorgspersoner. De er nå siktet for å ha utøvd grov vold mot barnet.

Spedbarnet ble erklært død torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. De pårørende er varslet og blir tatt hånd om av kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt.

De to siktede er barnets omsorgspersoner, og er siktet for grov familievold. De ble varetektsfengslet torsdag, opplyser politiet.

– Kjennelsen er i tråd med det vi har bedt om, sier Line Dreier Ramberg, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

TV 2 har ikke klart å finne at de siktede er tidligere straffedømt.

AKUTTMOTTAK: Barnet døde på St. Olavs hospital. Foto: Ned Alley

Plassering gjennom barnevernet

De to omsorgspersonene som nå er siktet, hadde barnet plassert hos seg gjennom barnevernet, opplyser Ramberg til TV 2. De har den siste tiden hatt omsorg for spedbarnet.

Fredag forrige uke hadde de med seg barnet til St. Olavs hospital der det senere på dagen ble innlagt. Barnet hadde indre, livstruende skader.

Helsepersonell som undersøkte skadene barnet hadde, kontaktet politet.

– Det var informasjon fra sykehuset om skadene på barnet som utløste at politiet aksjonerte. Vi igangsatte etterforskning på mandag, de ble pågrepet tirsdag, sier Ramberg.

Fortalt om at barnet har dødd

Omsorgspersonene sitter nå varetektsfengslet i isolasjon. De er orientert om at barnet har dødd.

Nå sier Ramberg at politet går ut bredt, og jobber med flere mulige teorier.

– Er det tegn til at barnet har blitt mishandlet over tid?

– Det er noe vi jobber med å prøve å finne ut av. Vi ser for oss ulike scenarioer. Det ene er at barnet er utsatt for vold. Vi utelukker ikke andre forklaringer. Det kan være medisinske forklaringer. Vi kommer til å snu hver stein, sier Ramberg.

Nå vil politiet gjøre avhør og kartlegge de siste dagene til barnet.

– Vi er opptatt av å kartlegge den siste tiden til barnet, før det ble innlagt på sykehus. Vi vil avhøre personer som har vært i kontakt med barnet, helsepersonell, og andre, sier påtaleansvarlig Ramberg.

Erkjenner ikke straffskyld

TV 2 har vært i kontakt med forsvareren til den ene siktede. Hun erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient erkjente ikke straffskyld, og ba seg løslatt. Hun stiller seg uforstående, sier forsvarer Roger Theo Dretvik.

De har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil anke fengslingen.

Den andre siktedes forsvarer, Per Ove Sørholt, har ikke besvart TV 2s henvendelser. Til Adressavisa (bak betalingsmur) sier forsvareren at hans klient nekter straffskyld.

Oppretter tilsynssak

Fredag varsler velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag at det vil bli opprettet tilsyn mot flere etter dødsfallet.

– Fordi ulike aktører i barnevernet har vært inne i saken. Barnevernloven har trådt i kraft. Da er det områder vi både kan og skal ha tilsyn på, sier Stene til Trønder-Avisa.

Ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, sier til NRK at det er en trist dag i kommunen.

– Dette er en dypt tragisk sak med verst tenkelig utfall. Dette berør oss all, sier hun og opplyser at pårørende i saken er under oppfølging.