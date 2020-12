SSB: – Blir verre før det blir bedre

Den økonomiske aktiviteten tar seg opp fra sommeren i takt med vaksinering og at smittetrykket avtar, tror SSB. De mener samtidig at det vil «bli verre før det blir bedre».

Norsk økonomi har hentet inn store deler av det kraftige fallet i mars og april. I oktober var BNP Fastlands-Norge 1,5 prosent lavere enn i februar.

At det i november ble innført en ny runde med inngripende smittevernstiltak bremser imidlertid den videre gjeninnhentingen.

– Igjen står vi i en situasjon hvor det kommer til å bli verre før det blir bedre. Vi legger til grunn at store deler av befolkningen må være vaksinert før vi kan forvente å se at økonomien kommer tilbake til normale nivåer, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Vaksinering gir økt rente

Selv om effektive vaksiner snart kan distribueres i Norge, vil det sannsynligvis ta flere måneder før mange nok er vaksinert og smitteverntiltakene kan lettes på.

− Vi forventer at det vil skje utover våren neste år, og at aktiviteten deretter vil øke markant. I takt med at aktiviteten normaliseres må også renten heves mot mer normale nivåer. Ifølge våre beregninger vil Norges Bank begynne å heve styringsrenten gradvis neste sommer og ende opp på 1,0 prosent før utgangen av 2023, sier Thomas von Brasch.

Statistisk sentralbyrå tror at den kraftige boligprisveksten siden mars trolig bidrar til å framskynde tidspunktet for når første renteheving kommer.

– Vi venter at styringsrenta heves gradvis fra midten av 2021 til 1,0 prosent i 2023. Pengemarkedsrenta vil da være rundt 1,4 prosent ved utgangen av 2023, skriver SSB i årets fjerde rapport om Konkjunkturtendensene.

Internasjonal økonomi sterkt preget av pandemien



På rekordtid er det fremstilt vaksiner til bekjempelse av viruset, og flere land er allerede i gang med vaksineringen. Det vil likevel ta tid før vaksinasjonsprogrammet får full effekt.

− Bølgen med smitte og smitteverntiltak vil således fortsette i første halvår av 2021 og medføre fortsatt lav vekst i store deler av verden. Som følge av vaksinering og en gradvis avvikling av smittevernstiltak, er imidlertid aktiviteten hos våre handelspartnere ventet å hente seg inn i løpet av 2021 og utover i prognoseperioden, sier forsker Roger Hammersland.

Fortsatt svak krone

Krona svekket seg kraftig i siste halvdel av mars. En del av svekkelsen er siden reversert. Tidlig i desember koster en euro om lag 10,6 kroner, mens dollaren prises til 8,8 kroner.

SSB legger til grunn at valutakursene holdes på dette nivået ut hele prognoseperioden.

– Valutakursprognosene innebærer om lag like svak krone som ved forrige konjunkturrapport, opplyser de i pressemeldingen.