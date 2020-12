Time kårer Joe Biden og Kamala Harris til årets person

Time kunngjorde kåringen torsdag.

– For å endre den amerikanske historien, for å vise at empatikreftene er større enn splittelsen, for å dele en visjon om helbredelse i en sørgende verden, er Joe Biden og Kamala Harris TIMEs årets person i 2020, skrev Time-redaktør, Edward Felsenthal.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

De tre andre finalistene var helsepersonell som arbeider i frontlinjen mot koronapandemien og USAs fremste smittevernrådgiver Anthony Fauci, den antirasistiske bevegelsen, samt USAs president Donald Trump.

Time-magasinens tradisjon for å trekke frem en spesielt innflytelsesrik person startet i 1927, og ble lansert som «Årets mann», skriver CNN. Navnet ble senere endret til Person of the Year, som tildeles en person, en gruppe, en bevegelse eller en idé som hadde mest innflytelse det siste året.

Prisen har gått til statsledere, forretningsfolk, politikere og til og med til «datamaskinen».

I fjor vant den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.