Norges motstander har sendt sjokkbølger gjennom Europa: – Få hadde forutsett det som skjer nå

Norge er neste hinder for sensasjonslaget Kroatia, men norsk-kroatiske Marta Tomac (30) tror EM-sensasjonen allerede tenker på den påfølgende kampen.

De fleste trodde Kroatia skulle være tilbake i Zagreb etter tre kamper, men kroatene har vært en sensasjon i EM med fire strake seirer så langt.

Ordet «eventyr» går igjen når de norske håndballjentene skal beskrive årets store mesterskapssjokk før lørdagens møte.

I Norge er det få som kjenner det kroatiske laget bedre enn Vipers-spiller Marta Tomac, som tidligere har spilt landslagshåndball for Kroatia og nå i Kolding som norsk EM-reserve.

– Jeg tror veldig få hadde forutsett det som skjer nå, sier hun til TV 2.

– Men det viser bare at de har en trener som virkelig har troen og lyst til å heve kvinnehåndballen i Kroatia. Den jobben har betalt seg. Nå spiller de om semifinaleplass, og det er fullt fortjent, sier Tomac.

EM-RESERVE: Marta Tomac (midten) er i Danmark som EM-reserve for de norske håndballjentene. Hun gleder seg over Kroatias eventyrlige suksess. Foto: Vidar Ruud / NTB

Treneren hun snakker om er Nenad Sostaric (61).

– I Kroatia sier de at det er håndball, og så er det kvinnehåndball. Jeg prøver alltid å vise at kvinnehåndball kan være enda vakrere enn herrehåndball, har Sostaric sagt tidligere i mesterskapet.

– Det har vært sånn så lenge jeg kan huske. Selv om Kroatia alltid har hatt gode spillere og mange verdensenere, har de ikke alltid fått det til som et kollektiv, sier Tomac, som nærmest lyser opp når hun snakker om foreldrenes hjemland og deres eventyrlige EM-suksess.

– Det bringer folk sammen

De kroatiske jentene har skapt stor begeistring i hjemlandet, og noen av landets største idretts- og kulturpersonligheter har kommet med lykkeønskninger under mesterskapet.

– Uansett hvilken idrett det er snakk om, er Kroatia virkelig stort for nasjonen. Det bringer folk sammen. Og jeg synes det er utrolig gøy at damehåndballen også har fått til det samme som fotballgutta, håndballgutta og Ivica Kostelic (alpinist), sier Marta Tomac.

SUKSESSTRENER: Kroatias landslagssjef Nenad Sostaric. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Mens Kroatia er en stormakt på herresiden, senest med VM-sølv i januar, er femteplassen fra EM i 1994 landets beste plassering for kvinnene.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson gleder seg over Kroatias suksess.

– Det blir kjekt å møte Kroatia. Det er et hardtarbeidende lag som spiller med hjertet langt utenpå drakten. De spiller litt annerledes håndball enn de andre lagene med en storskytter og de andre duellspillerne. De har overrasket både seg selv og andre. Det er gledelig at kroatisk kvinnehåndball er tilbake, sier Thorir Hergeirsson.

Tror Kroatia tenker Tyskland

Marta Tomac har liten tro på at Kroatia kan skape problemer for Norge.

– Jeg er ikke så bekymret for kampen mot oss, for å være ærlig, men vi må være klare for kampen og fight, sier Tomac.

– Jeg føler at det er lett å prate så positivt om dem og være støttende og glad på deres vegne fordi jeg at kvalitetene våre på banen er enda sterkere, så jeg er ikke bekymret. Jeg tror våre kvaliteter kommer til å sette dem på plass, sier 30-åringen.

Vinneren av kampen tar seg til semifinale. Tomac tror heller at kroatene har blinket ut den siste kampen mot Tyskland.

– Det er egentlig den kampen som er den viktigste i mellomrunden, sett at Tyskland vinner sine kamper frem mot den kampen. Sånn sett ser de ikke på kampen mot Norge som den viktigste akkurat nå, men de kommer til å prøve på det samme som i de tidligere kampene: Ha det gøy, spille på sine styrker og slåss om ballen, sier Vipers-spilleren.

– Vi må aldri slippe oss ned

Landslagsvenninnene til Tomac er mektig imponert over Kroatia i EM, men håper at de kan løpe EM-sensasjonen i senk lørdag kveld.

Fart kan bli den store forskjellen på Norge og Kroatia.

–Det tror jeg kan være nøkkelen vår. Vi skal stå tøft og godt i forsvar og springe med hele laget, for der tror jeg vi kan knekke kampen, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Jeg tror det blir viktig at vi fortsetter å holde samme tempo og intensitet i hele kampen. Vi kan lede med ti, men de gir ikke opp og spiller som om det er uavgjort. Vi må passe på at vi aldri slipper oss ned, for jeg tror ikke de gir seg, sier Henny Ella Reistad til TV 2.

– De kriger mye. Mange av jentene spiller i Champions League også, så vi må ramme toppnivået vårt. Kroatia har vist i fire kamper at de står distansen, så det er viktig å være gode med ball, for der synes jeg vi er bedre enn dem. Og så må vi sette skuddene og løpe på dem fordi de har stått med mange av de samme spillerne i mange kamper, sier Nora Mørk.

Norge avslutter hovedrunden mot Ungarn tirsdag kveld.