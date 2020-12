Eksperter vil godkjenne Pfizer-vaksinen i USA

Ekspertpanelet i mat- og legemiddeltilsynet FDA, har stemt for at Pfizer-vaksinen bør godkjennes for bruk i USA.

Vaksinen er utviklet i et samarbeid mellom Pfizer og Biontech. Den er allerede godkjent i Storbritannia og Canada, og møtet i FDA-panelet er siste skritt før forsendelsen av millioner av doser av vaksinen kan starte i USA.

Ekspertpanelet har sittet i møte siden klokken 16.00 norsk tid. Rett før midnatt stemte ekspertpanelet for godkjenning av vaksinen.

Ekspertene er spesialister på vaksineutvikling, smittsomme sykdommer og medisinsk statistikk.

14 av ekspertene stemte for og fire stemte mot godkjenning.

At vaksinen fikk tommel opp av ekspertpanelet betyr at vaksinen etter all sannsynlighet vil godkjennes for bruk.

Det er ventet at landets helsemyndigheter vil følge anbefalingen. En endelig avgjørelse ventes innen få dager.

Saken oppdateres.