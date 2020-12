Skogrand storspilte – så avbrøt hun sjefen

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson var langt inne i sitt siste svar på pressekonferansen etter torsdagens seier over Nederland da det fra siden kom et lite stønn og lyden av en stol som rykket til.

– Fikk du krampe? spør Hergeirsson og ser bort på Stine Skogrand.

Skogrand bekrefter med et nikk, før en ny krampe bryter ut: Latterkrampe.

Kanskje ikke så rart at krampen og latteren satt løst for Skogrand, som spilte en stor kamp og la den en formidabel innsats i 32-25-seieren over de regjerende verdensmesterne.

– Det føltes veldig bra. Jeg var ekstra nervøs for denne kampen, for det var den første jeg startet i dette mesterskapet. Det var ekstra spenning. Det var bare å gjøre det som var planlagt så godt som mulig, sier Skogrand.

– Ingenting gjør meg mer glad

Skogrand fikk også sju på børsen av TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Vi vet alle hva Stine står for når hun er i form og er godt forberedt. Hun gjør akkurat den jobben som jeg visste hun kunne gjøre og hun var den riktige spilleren i den posisjonen. Hun var god i samarbeid med Kari (Brattset Dale) og de som er i treer, og det er viktig mot sånne lag. Stine er en knallforsvarsspiller, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Rosen sitter også løst fra landslagsvenninnene.

– Skogrand er en fantastisk god forsvarsspiller, og det har jeg sett både her og mye i den danske ligaen. Hun er kanskje ikke så stor, men hun er sterk og veldig aggressiv. Hun er god til å time taklingene. Hun er en fysisk god forsvarsspiller og en klok spiller, så det er godt å ha henne ved siden av meg, sier Marit Malm Frafjord.

– Skog var helt fantastisk. Hun er faktisk et ordentlig arbeidsjern, og den jenta er laget av stål. Det var utrolig gøy å se henne i dag. Hun var helt rå bakover, og hun har vært kjempegod i Danmark og scoret masse mål. Jeg prøver å mase om at hun må fortsette å gå på mål, for fysisk er hun utrolig sterk, så jeg unner henne virkelig det. Ingenting gjør meg mer glad enn at Skog er god, sier Nora Mørk.

Mener Skogrand er undervurdert

Mørk mener Herning-Ikast-spilleren er undervurdert.

– Jeg synes hun er en klassespiller. Hun kunne lett spilt i en av de største klubbene, mener Vipers-stjernen.

Mørk får støtte av landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

– Hun er kanskje litt undervurdert. I mesterskapet i 2017 var hun mye av grunnen til at vi spilte så bra inn mot finalen og i finalen. Hun fortjener mye mer skryt enn det hun får, sier Oftedal.

I tillegg til en stor kamp i forsvar, scoret hun fire mål på fem avslutninger.

– Hun er råtøff. Hun er veldig uredd, og det er litt som i mesterskapet tilbake i 2017 da hun var helt vanvittig på toeren. Det er godt å få henne inn sånn. Hun gjorde vanvittig mye bra på kant, og også når hun kom inn som back. Det er veldig viktig for bredden, for Stine og oss generelt, sier Stine Bredal Oftedal.

Skogrand så ut til å riste greit av seg krampen, for hun avviste høflig å få hjelp ned fra podiet av Kari Brattset Dale, som likevel hjalp litt til.