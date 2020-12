Sesong 3 av «Hjerteslag»: Ble satt på prøve under innspilling

13. desember er det klart for tredje sesong av TV 2 Sumo-serien «Hjerteslag».

I tre sesonger har Thea Loch Næss og Vebjørn Enger spilt karakterene «Mio» og «Anders», som tar oss med på utviklingen av et komplisert forhold etter et one night stand.

I God kveld Norge-studio forteller skuespillerne hva vi kan forvente oss i den kommende sesongen.

– Nå får vi se hvordan klarer de seg som småbarnsforeldre. Alt har skjedd veldig raskt så de har fått mange utfordringer, forteller Loch Næss.

Se intervjuet øverst i saken.

Baby på sett og koronarestriksjoner

Karakteren til Loch Næss gikk gravid under sesong to, og skuespilleren ble dermed nødt til å gå med falsk mage. Nå er hun glad for å slippe.

– Ja det var veldig deilig og godt å kunne gå på do uten hjelp, forteller hun.

Problemene i kjærlighetsforholdet fortsetter for karakterene Mio og Anders i tredje sesong av Hjerteslag. Foto: Andris Søndrol Visdal

Serien ble spilt inn i sommer, med både strenge korona-tiltak og under noe varme forhold.

– Dette var også første gang vi spilte inn på sommeren, inne i en klam leilighet i en varm juni-måned, forteller Loch Næss.

– Korona var også vanskelig. Vi var inne i en liten leilighet med crew, så vi brukte mye tid på å ikke være borti hverandre, forteller Enger.

I denne sesongen får vi altså se mye av barnet til hovedkarakterene, som er et halvt år gammel, men det er ikke dermed sagt at det å spille foreldre har gjort at de selv ønsker å få barn i ung alder.

– Har det kriblet litt i foreldre-genet etter den sesongen her?

– Nei, det eneste som kriblet var Kristian som spilte «Mike». Han var en veldig flink skuespiller, flinkere enn oss, forteller Loch Næss om babyen som spilte barnet i serien.

Skuespillerne ble sjarmert av den lille babyen som spiller datteren til hovedkarakterene i serien. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Men han lurer deg, han var så rolig. Så man tenker at det kan da ikke være så vanskelig, men ikke alle babyer er som han, skyter Enger inn.

For å spille med et lite barn er ikke bare lett ifølge skuespiller-duoen.

– De sier at når man spiller med barn så viser det hvor god skuespiller man egentlig er. For de er jo så ekte. Det var mange ganger jeg skulle bære Mike og han skulle gråte, men så lå han bare å smilte så måtte jeg spille at han gråter, forteller Loch Næss.

– Hvis den babyen er i det humøret den er i så er det sånn det blir, legger Enger til.

Satser på en karriere i utlandet

Både Enger og Loch Næss har vært å se i flere andre serier og filmer. Sistnevnte ble først kjent gjennom filmene «Birkebeinerne» og «Natt til 17.» her hjemme i Norge. I 2018 gjorde hun stor internasjonal suksess i sesong 3 av The Last Kingdom som også førte til at 24-åringen, som første nordmann noensinne, toppet filmdatabasen IMDbs liste over verdens mest populære skuespillere samme år.

Nå forteller hun at hun har satt karrieren i utlandet på pause under korona-tiden.

Thea Loch Næss og Vebjørn Enger snakker om den nye sesongen av Hjerteslag i God kveld Norge-studio. Se intervjuet i toppen av saken. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Jeg har selvfølgelig lyst til å reise over dammen igjen, men akkurat nå er jeg utrolig takknemlig for at jeg er her i Norge, forteller hun.

Enger er for mange mest kjent for rollen som «Espen Askeladd» i «Askeladd»-filmene, men nå har han helt andre planer for fremtiden.

– Jeg driver å studere spansk i håp om å komme inn på en teaterskole i Spania. Så det er min drøm, kanskje begynne å gjøre film på spansk i fremtiden, forteller han og legger til:

– Det er en spisskompetanse. Å kunne se ut som Espen Askeladd og snakke spansk, ler Enger.