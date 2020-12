Molde-kapteinen håper på Solskjær-møte: – Skulle sendt noen stikk

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem har nettopp latt det synke inn at Molde er klare for sluttspillet i Europa League. Der kan kanoner som Ajax, Napoli, Roma og Tottenham vente.

Eikrem er midlertidig helt klar på hvem han ønsker i neste runde.

– Drømmen hadde vært Manchester United.

– Hvilke sjanser tror du dere har mot dem?

– Ikke veldig gode, men det er så mange gode lag nå, sier Molde-kapteinen til TV 2.

– Du hadde fyrt opp før den kampen?

– Ja, absolutt. Da skulle vi sendt noen stikk begge veier, sier 30-åringen.

Mandag trekkes den første sluttspill-runden. Den ble Molde klar for etter å ha spilt 2-2 mot Rapid Wien torsdag. Det holdt nemlig med uavgjort, etter at Molde slo østerrikerne på hjemmebane tidligere i gruppespillet.

Etter at Manchester United tapte mot RB Leipzig på tirsdag ble også de klare for Europa League-sluttspillet etter å ha endt på tredjeplass i Champions League-gruppen deres.

Solskjær har hentet Eikrem tre ganger

Dersom Manchester United blir trukket fra bollen på mandag vil det bli et følelsesmessig gjensyn for Molde-stjernen.

Ikke bare har han et tett bånd til Ole Gunnar Solskjær, han har også spilt for Manchester United. Solskjær var nemlig sentral da Eikrem ble hentet til storklubben som 16-åring.

Da Solskjær tok over Molde i 2011 tok han med seg Eikrem hjem til rosenes by. Duoen tok to seriegull, og prestasjonene sørget for at et nytt utenlandsopphold sto for tur.

Turen gikk til nederlandske Heerenveen, før Solskjær igjen var på telefonen. Denne gangen ønsket han Eikrem med seg på Cardiff-prosjektet.

HENTET TIL PREMIER LEAGUE: Her presenteres Magnus Wolff Eikrem for Cardiff i 2014. Foto: Marte Christensen

Da Solskjær fikk sparken i Cardiff ble det en tøff periode i Premier League for moldenseren.

Det ble kun ni kaper i den walisiske klubben, og turen gikk videre til Malmö. Etter et kort opphold i Seattle Sounders ble Eikrem hentet hjem til Molde igjen. Nå er han selve bautaen i et Molde-lag som jakter suksess i Europa.

Klubblegenden håper på Mourinho-besøk på Aker Stadion

Klubblegenden Daniel Berg Hestad har begynt å se på hvilke lag Molde kan møte. Han håper først og fremst på svakest mulig motstand, og trekker frem lag som Dinamo Zagreb og Rangers.

– Men det er mye gode lag, understreker han.– Likevel så hadde det selvfølgelig vært artig med favorittlaget Spurs, med Kane og Mourinho på Aker Stadion, sier Berg Hestad til TV 2 med et bredt glis.

Daniel Berg Hestad spilte 900 kamper (682 offisielle) for Molde. Med klubben i sitt hjerte tok han tre seriegull, fire cupgull og fem seriesølv.

– Jeg så intervjuet med Magnus. Å få Manchester United her hadde vært stort, sier Eirik Ulland Andersen som så kampen på tv i Molde.

Molde-sjefen vil ha lettest mulig motstand

Av spillerne som ble intervjuet av TV 2 etter kampen var det kun Magnus Wolff Eikrem som turte å ønske seg Manchester United. De andre ønsket en motstander som ville være lettere å ta seg forbi.

– Jeg håper på overkommelig motstand, sier Stian Gregersen.

– Jeg må være ærlig å si at jeg vil ha det laget som gir oss best mulighet til å gå videre. Når vi først har kommet oss videre fra gruppespillet, da er målet å gå enda lengre, sier Molde-trener Erling Moe.

Fredrik Aursnes skulle gjerne slått Ole Gunnar Solskjær & co. ut av Europa League, men innrømmer at han helst møter et annet lag først.

– Det hadde vært godt å slå dem ut, men jeg tror vi vil ha det laget som gir oss størst sjanser til å gå videre, så får vi møte dem senere, sier bursdagsbarnet Aursnes.