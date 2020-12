Hauge med nytt supermål: – Nærmer seg startplass i Serie A

Sparta Praha-AC Milan 0-1 (kampen pågår)

– Veien blir bare kortere og kortere til startoppstillingen i Serie A. Det er jeg helt overbevist om, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Da hadde Jens Petter Hauge nettopp scoret et nytt, lekkert mål for AC Milan. Likhetstrekkene til kunstscoringen mot Celtic for en uke siden var påfallende.

Hauge mottok ballen ute til venstre. 21-åringen satte fart, slo tunnel på backen og gikk rett på mål. Avslutningen satte han for ordens skyld mellom beina på nærmeste forsvarer.

– Det er tidlig i karrieren, men det er nesten fristende å kalle det vintage Jens Petter Hauge, sa Ween.

– Har du sett på maken, han er i fyr og flamme! Det er så deilig å se på. Fantastisk gjort, fulgte tidligere Serie A-ving Erik Huseklepp opp.

Rundt ti minutter senere slo Hauge en ny tunnel. Denne gangen var det Filip Soucek som ble lurt. Sparta Praha-spilleren gikk rett i kroppen på Hauge. 21-åringen gikk i bakken, men dommeren vinket spillet videre.

Det burde han imidlertid ikke ha gjort, ifølge TV 2s fotballekspert.

– Han burde gått forbi, men blir tatt. Det er straffespark. Ingen tvil, sa Erik Thorstvedt.

21-åringen viste frem flere flotte detaljer senere i kampen, og ble byttet ut ved full tid da krampen tok ham. Han leverte en god søknad til å få starte sin første kamp i Serie A. Neste sjanse er på søndag mot Parma.

Sparta Praha var allerede ute av gruppen før siste kamp. Derfor stilte tsjekkerne med et svært reservepreget mannskap. Hauges Milan hadde på sin side gruppeseieren å spille for.

Saken oppdateres.