Drømmestart på hovedrunden for Norge: Slo verdensmesterne

Nederland - Norge 25-32 (10-16)

De norske håndballjentene stormer videre i EM. I den første kampen i hovedrunden ble regjerende verdensmester Nederland slått med 32-25.

Samtidig fikk Norge revansj for tapet for Nederland i Japan-VM i fjor.

– Jeg er veldig fornøyd med seier. Det var det viktigste. Det var mye bra gjennom kampen. Det svingte litt, men i det store og hele er jeg godt fornøyd med å lage 32 mål og noen sjanser til som kanskje burde vært puttet, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

– Når man har en følelse av at det ikke var helt perfekt, så er det veldig bra å vinne med sju mål over Nederland, sier Marit Malm Frafjord til TV 2.

Norge la grunnlaget for seieren før pause med en seksmåledelse midtveis. Håndballjentene vant andreomgangen med ett mål.

– Jeg synes vi spilte bra og jobbet bra med det vi skal, så det er jeg godt fornøyd med, sier Norge-målvakt Katrine Lunde til TV 2.

Mørk føler seg upopulær

Nora Mørk ble Norges toppscorer med åtte fulltreffere.

– Jeg tror de nederlandske jentene ikke er så glad i meg, for de synes jeg roper og skriker mye. Jeg får en del sjumetere og gjør det litt vanskelig for dem, men jeg synes det er viktig å være farlig på mål, så jeg er godt fornøyd, sier Mørk.

– Er du «pain in the ass»?

– Jeg tror det. Du får spørre dem etterpå, men jeg tror ikke jeg er favoritten, sier en smilende Mørk.

– De klaget på at det ble mange sjumetere når jeg ropte og skrek, men det er en del av spillet. Så jeg fikk sjumetere på det i dag, og da er jeg ikke vond å be, forklarer hun.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal humrer når hun blir spurt om lagvenninnens skrik.

– Nora sa hun er flink til å lage litt lyd når hun hopper gjennom, og det er ikke alle som er like gode på det. Da blir hun gjerne mer hatet for det, sier Oftedal.

Nærmer seg semifinale

Seieren er et langt steg mot semifinaleplass for Thorir Hergeirssons jenter.

Lørdag skal Norge møte Kroatia, som har vært en sensasjon i EM så langt. Kroatia var regnet som et av de svakeste lagene i mesterskapet, men nå står også kroatene med fire strake seirer og seks poeng i hovedrunden.

Norge avslutter hovedrunden mot Ungarn tirsdag.

– Jeg synes vi er for gode til å la det gå galt, for det er helt opp til oss selv. Vi skal til den semifinalen, men vi har to kamper til. Vi viste i dag at vi hører hjemme der. Vi skal fortsette å jobbe på, så vi har kjempelyst til å komme til semifinale, sier Nora Mørk til TV3.

Seksmålsledelse til pause

Nederland var kjapt oppe i en tomålsledelse, og det var en jevn åpning på oppgjøret i Kolding, men mot midten av første omgang dro Norge fra.

Tre norske på rappen og 10-6-ledelse fikk Nederland til å ta timeout etter 17 minutters spill, men nederlenderne klarte ikke å stoppe Norge.

Norge fortsatte med storspill i forsvar og gnistrende kontringer. Til pause hadde Norge med seg en meget solid 16-10-ledelse mot verdensmesterne.

Slapp aldri Nederland innpå

I begynnelsen av andre omgang fortsatte det norske storspillet, som tok laget tidlig opp i en nimålsledelse.

Ti minutter inn i andre omgang kunne Nederland igjen vært seks mål bak, men Lois Abbinghs straffekast ble reddet av Katrine Lunde.

Siden VM i fjor da Nederland vant og Norge ble fire.

Nederland har mistet sin beste. (Polman)

Norge har fått tilbake fem av sine beste. (Mørk, Lunde, Kristiansen, Reistad og Malm F.)

Den «lille» forskjellen.. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) December 10, 2020

Straffebom ble det også av Nora Mørk med tolv minutter igjen å spille. Norges store stjerne kunne sendt Norge opp i sin største ledelse i kampen på elleve mål, men hun satte ballen i stolpen med EMs andre straffemiss.

Mot slutten av kampen gjorde Norge flere enkle feil som ble utnyttet av nederlenderne. Da Nederland reduserte til 24-30 med drøyt to minutter igjen å spille, tok Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson timeout.

Norge dro i land en sjumålsseier med sifrene 32-25 til slutt.