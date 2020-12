Her tar han fyr under videomøte

Det gikk riktig galt for briten Tom Sleigh da han skulle tenne stearinlys mens han var med på et videomøte med sine kolleger.

Etter at pandemien bredte om seg over hele verden tidligere i år, har mange blitt nødt til å ta i bruk video-konferansetjenester for å holde møter.

Tom Sleigh var med på et komitemøte for ressursgruppen til London by, da det som ikke skal skje, skjedde.

Den uheldige briten er medlem av det politiske partiet Labour, og deltok i videomøte sammen med 30 andre, ifølge BBC.

Selve møte ble strømmet direkte på City of London sin kanal på Youtube.

Han er assisterende rådmann i London og deltar derfor i ulike komitémøter.

Brant fingrene

– I dag gikk ikke alt så knirkefritt som jeg hadde håpet, skriver Sleigh på Twitter.

Today didn’t go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy — Tom Sleigh (@tomsleigh) December 10, 2020

Ifølge Local Democracy Reporting Service, sa politikeren at han skulle til å tenne et lys med sin USB-lighter, da det plutselig gikk galt.

– Jeg forsøkte å tenne lyset, men ved et uhell tok notatene mine fyr. Jeg brant fingrene ganske så godt, sa Sleigh til BBC.

Men han var snarrådig, så han rakk å slukke flammene hurtig. Fingrene kjølte han ned i vasken like etterpå.

Her gikk det også galt

Selv om Sleigh var riktig uheldig torsdag, er han ikke den eneste som har hatt noen opplevelser utenom det vanlige på videomøte.

Tidligere i år, rett etter hele verden nærmest stengte ned, gikk en møtetabbe viralt.

POTETFJES: Denne skjermdumpen går nå verden rundt, etter at Lizet Ocampo måtte holde et helt møte som en potet. Foto: Skjermdump

Den amerikanske organisasjonslederen Lizet Ocampo utløste potetfilteret i Microsoft Teams ved et uhell, og klarte ikke å slå det av.

Da så kollegaen sitt snitt til å ta et snikbilde, som han igjen la ut på Twitter.

«Sjefen min forvandlet seg til en potet i Microsoft Teams-møtet vårt, og fant ikke ut hvordan hun slo det av, så hun måtte være slik under hele møtet», skrev hun.

Innlegget har i skrivende stund over 913.000 likes og har blitt kommentert over 200.000 ganger.

Onanerte foran kamera

En annen som kan sies å ha vært litt uheldig hva gjelder videokonferanser, er CNN-reporteren Jeffery Toobin.

Det var under et videomøte på Zoom i høst at en splitter naken Toobin skal ha onanert i den tro at kameraet var skrudd av.

60-åringen, som er både jurist, journalist og forfatter, var ifølge Vice i møte med kolleger i prestisjetunge The New Yorker og radiostasjonen WNYC da alt gikk galt.

– Jeg gjorde en pinlig, dum feil, i den tro at jeg ikke var på kamera. Jeg beklager overfor kona, familie, venner og kolleger, sa Toobin til Vice-eide Motherboard.