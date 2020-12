Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det er stor sannsynlighet for at forhandlingene med EU vil ende uten avtale.

Onsdag reiste Boris Johnson til Brussel for å fortsette brexit-forhandlingene med EU.

Der ble de enige om å bruke tiden frem til søndag for å se om det er verdt å fortsette forhandlingene.

Søndag er den nye fristen for å se om det er mulig å få i stand en avtale.

«No deal»

Torsdag opplyser den britiske statsministeren at han mener det er stor sannsynlighet for at forhandlingene vil ende uten avtale.

Forhandlerne fortsetter arbeidet, men Johnson sier i en uttalelse at det nå er på tide å forberede seg på at det kan ende med en såkalt «no deal»-brexit.

– Det er nå en sterk mulighet for at vi vil ha en løsning som ligner mye mer på et australsk forhold til EU enn et canadisk, sier Johnson til pressen i London torsdag.

Til reportere sier Johnson ifølge BBC at han er forberedt på å reise til Paris eller Berlin for ytterligere samtaler.

Overgangsperiode

Siden britene formelt gikk ut av EU 31. januar i år, har de to partene forhandlet om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom dem. Målet har vært å få på plass en løsning innen årsskiftet.

I forbindelse med utmeldingen ble det lagt inn en overgangsperiode. Fram til 31. desember i år skulle Storbritannia fortsette å være en del av de samme ordningene og avtalene som gjaldt før brexit. Det inkluderer deltakelse i EUs indre marked og tollunion. Også handelsavtaler med tredjeland har fortsatt å gjelde.

Bevegelsesfriheten mellom landene ble også bevart inntil videre. Fra årsskiftet må briter forholde seg til de samme reglene som reisende fra såkalte tredjeland når de besøker EU. Det samme gjelder EU-borgere som reiser til Storbritannia.

Vanskelige punkter

Mens grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland var ett av de vanskeligste spørsmålene da utmeldingsavtalen skulle på plass, er det andre spørsmål som har dominert de nye forhandlingene.

Siden samtalene begynte i mars, har konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale vært de mest kompliserte punktene.