Magnus Wolff Eikrem storspilte da Molde tok seg videre

Rapid Wien–Molde 2–2 (1–1)

Molde hadde alt i egne hender før det avgjørende møtet med Rapid Wien. Fryktelig mye skulle gå galt for at moldenserne ikke skulle klare avansement til sluttspillet av Europa League.

Arsenal hadde få problemer med å vinne gruppen, men Molde gjorde jobben mot de andre lagene. Molde gjorde jobben mot de andre lagene, og sikret seg med det en plass i sluttspillet.

– Vi visste at det ville være gode sjanser til å ta seg videre når gruppene ble trukket. Vi har sett på oss selv som favoritter til å gå videre. Vi leverer en moden og god kamp i dag, og det er selvfølgelig en euforisk følelse å gå videre, sier Eirik Hestad til TV 2.

Molde har allerede møtt Arsenal. Nå gir avansementet muligheter for et nytt oppgjør mot et storlag. Manchester United, Ajax og Roma er blant lagene Erling Moe & co. kan trekke på mandag. Den trekningen kan du se direkte på TV 2s hjemmesider.

– Jeg må være ærlig å si at jeg ønsker å trekke det laget som gir oss best mulighet til å gå videre. Vi er ikke på opplevelsessiden nå. Jeg er ikke helt sikker på hvilke lag som er videre, men når vi først har kommet oss videre fra gruppespillet, da er målet å gå enda lengre, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Kapteinen tok ansvar

Med kapteinsbindet rundt armen tok Magnus Wolff Eikrem raskt kontroll på kampen.

Moldes stjernespiller kom til sin første sjanse etter bare noen minutter. Et skremmeskudd for å vise østerrikerne hva de hadde i vente.

Eikrem var nemlig på farten syv minutter senere. Først gjorde Leke James et forrykende forarbeid, så overtok Eikrem. Den elegante midtbanespilleren tok først en skuddfinte, som sendte to av motstanderne ut stadionportene, før han lekkert la ballen i mål bak en forfjamset Paul Gartler i Rapid-målet.

– Molde-kapteinen står frem i årets viktigste kamp, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

En drømmestart for nordmennene. Nå var nemlig Rapid Wien nødt til å vinne 3-1 for å ta seg videre på Moldes bekostning.

– Achtung! Achtung!

Hjemmelaget jaktet målet som ville gi dem håp om en snuoperasjon, og to minutter før pause smalt det.

Marcel Ritzmaier fikk ballen 20 meter fra målet til Andreas Linde. Østerrikeren la ballen til rette, og plasserte den lekkert i hjørnet. Dermed var stillingen 1-1 i Wien.

– Vi advarte mot Marcel Ritzmaier. Achtung! Achtung! Hver gang han har muligheten til å avslutte med venstrefoten, var dommen til Skjelbæk.

– Kong Eikrem

Ritzmaiers mål gjorde nok at Rapid-spillerne gikk i garderoben med hodet hevet. Men pausepraten til østerrikernes trener, Dietmar Kühbauer ble raskt slettet fra minnet.

Det var nemlig kun spilt 20 sekunder av andre omgang da Wolf Eikrem igjen fikk nettsus.

Leke James sendte ballen til bursdagsbarnet Fredrik Aursnes, som med en nydelig hælflikk ga Wolff Eikrem en sjanse til å score sitt andre for kvelden. Den sjansen tok Molde-kapteinen vare på.

– Det er mulig østerrikerne har Wolfgang Amadeus Mozart, han trenger de ikke i Molde. De trener kun Wolff Eikrem, utbrøt Skjelbæk.

– Kong Eikrem, supplerte Jesper Mathisen.

Like før slutt holdt hjemmelaget på å utligne, men en feberredning fra Andreas Linde sørger for at Molde beholdt ledelsen.

Da kampen gikk inn i overtiden kom utligningen fra østerrikerne. Melih Ibrahimoglu fyrte av et skudd, som gikk via Sheriff Sinyan og rett i mål.

Målet hjalp lite. Rapid Wien måtte nemlig vinne 4-2 for å ha en sjanse til å ta seg videre.