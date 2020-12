Camilla Pihl om morsrollen: – Helt riktig at hun kom nå

GOD KVELD NORGE (TV 2): I april ble Camilla Pihl (42) mor for første gang. Nå forteller hun hvordan det har vært å få datteren Poppy inn i verden.

I TV 2-programmet «Julekveld hos Prøysen» inviterer programleder Bjarne Brøndbo fem sterke jenter som gjester til Prøysenhuset på Ringsaker for å gi den beste inngangen til jula. Denne uken gjestet influenser Camilla Pihl programmet, og åpnet opp om juletradisjoner og datteren Poppy.

I april ble hun og forloveden Peter Peters foreldre for første gang.

– Det forandrer hele livet. Det er det beste, mest fantastiske jeg har opplevd noensinne, forteller Pihl til Brøndbo.

Riktig å vente

Pihl er en av Norges største influensere med over 130 tusen følgere på Instagram. Hun har også gjort stor suksess som gründer, designer forretningskvinne og modell. 42-åringen driver også sitt eget sminke- og klesmerke, samt et online-magasin.

Nå har hun også hendene fulle som mor, noe hun beskriver som det mest fantastiske i verden.

– Det er en så berikelse i livet. Jeg elsker, elsker å ha blitt mamma. Koser meg så mye med det, forteller hun.

Pihl var 41 år når Poppy kom til verden, men ser på det som helt riktig at datteren kom når hun kom.

– For meg og Peter var det veldig riktig at hun kom nå. Vi har mye mer ro og tid, forteller hun og legger til:

– Jeg føler jeg har vært veldig heldig i livet og reist og opplevd mye, så at hun kom nå gjør at jeg har ro til å ha full fokus på henne, jeg føler ikke jeg går glipp av noe.

Vil videreføre juletradisjoner

Pihl håper hun kan videreføre noen juletradisjoner til datteren.

– Jeg håper at jeg har lært henne noen oppskrifter på ting hun må ha for at det skal bli jul, forteller hun.

Influenseren forteller også om sin største juletradisjon.

– Hver jul går jeg inn å streamer «Snekker Andersen og julenissen». Det er den koseligste historien jeg vet om. Jeg har gode minner til den originale hvor man leser fra boka og filmer bildene selv. Jeg elsker den historien, forteller hun og håper Poppy vil gjøre det samme.

– Jeg har boka så jeg har tenkt å lese for henne.