Ellen DeGeneres: – Jeg har testet positivt

Talkshow-stjernen skriver på sosiale medier torsdag kveld at hun har testet positivt for covid-19.

Ellen DeGeneres fortalte selv om at hun er koronapositiv på sosiale medier torsdag kveld.

– Hei alle sammen! Jeg vil at dere skal vite at jeg har testet positivt for covid-19. Heldigvis er formen fin akkurat nå. Alle nærkontakter har blitt varslet, og jeg følger alle retningslinjer, skriver DeGeneres på sosiale medier.

Hun er likevel ved godt mot, og skriver at hun håper alle holder seg sykdomsfrie og trygge.

– Jeg ser dere igjen etter julefeiringen. Hold dere friske og raske, skriver DeGeneres.

Var i hardt vær i sommer

I juni skapte anklager om dårlig arbeidsmiljø på settet til «The Ellen Show» store overskrifter.

Det hele startet da ti ansatte i talkshowprogrammet påsto de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

Etter hvert ble det også startet en intern etterforskning, hvor tre ledere fikk sparken.

– Som dere sikkert har hørt, har det i sommer vært anklager om et giftig arbeidsmiljø her på showet, og det har vært en etterforskning. Jeg har lært at det har skjedd ting har som aldri skulle ha skjedd. Jeg tar det svært alvorlig, og vil si at jeg er så lei meg for folk som ble påvirket, uttalte hun i etterkant.

I høst var talkshowet igjen tilbake på luften og det har det vært frem til nå. Hvorvidt det vil produseres noen flere sendinger av det populære Talkshowet før jul er nå høyst usikkert.

Solgte hus

I sommer byttet DeGeneres sitt hus eier, da popstjernen Arian Grande la 65 millioner på bordet for eiendommen.

Nabolaget som huset ligger i er av det fasjonable slaget. I samme område bor blant annet Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, John Travolta, Drew Barrymore, Michael Douglas og Gwyneth Paltrow.