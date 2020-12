Lene tvinges til kontakt med mannen som utsatte henne for overgrep som barn

Som barn ble Lene Tuv utsatt for seksuelle overgrep. Som voksen må hun selv kreve inn erstatning fra overgriperen. Nå vil justisministeren endre loven og sikre at staten står for innkreving.

– Jeg er blitt utsatt for overgrep fra jeg var ganske liten. Og det har satt sitt preg på livet mitt, forteller Lene Tuv.

Trebarnsmoren blar i et fotoalbum og forteller om vonde minner. Hun viser bilder av en liten jente som er fotografert i ulike sammenhenger.

– Dette bildet er fra leiligheten hvor overgrepene startet, jeg kan se det på blikket, en slags usikkerhet. Det er egentlig et sterkt bilde for meg. Og det er han som tar bildet, sier Lene, mens hun viser albumet.

Han er omsorgspersonen som i flere år forgrep seg på henne.

– Turte ikke gå på toalettet

Lene stopper opp ved et bilde i albumet. På bildet sitter hun i sengen, under en dyne.

– Hva ser du i øynene dine fra den gang?

– Tomhet, tristhet og tankefullhet. Det var vel egentlig slik jeg følte meg som barn. Her ser jeg en som tar pause fra verden.

VONDE MINNER: Han som tok bildene var en omsorgsperson Lene var glad i. Han tok flere bilder av Lene, som poserte både med og uten klær.

– Hva var du redd for som barn?

– Det å alltid vente på neste gang. Jeg turte ikke stå opp om natten for å gå på toalettet, fordi han hadde soverom rett ved siden av toalettet. Da gikk det i stedet galt, minnes Lene.

– Ødelagt liv

I dommen fra Bergen tingrett er det slått fast at Lene ble utsatt for seksuelle overgrep fra hun var ti til femten år gammel.

– Det å bli utsatt for overgrep har egentlig ødelagt hele livet mitt, det er vanskelig å sette ord på hvor mye slik kan skade et menneske, sier Lene.

Hun forteller om vedvarende angst, posttraumatisk stress og vonde tanker som hun tviler på om hun vil bli kvitt.

– Bare å gå i butikken er krevende. Ser jeg en som ligner på min overgriper, skvetter jeg til, forteller hun.

Må selv kreve inn erstatning

I 2011 ble Lene tilkjent en erstatning på 2,2 millioner kroner for et ødelagt liv. Men hun må selv sørge for å kreve inn erstatningen.

– Saken ble anmeldt i 2005. Det har vært en tøff påkjenning med flere runder i rettssystemet. Jeg er klar over at jeg er heldig fordi min overgriper ble dømt, men noen ganger lurer jeg på om det egentlig var verdt det, sier hun.

BELASTENDE ARBEID: Lene Tuv ble seksuelt misbrukt og overgriper ble dømt til å betale erstatning. Men han har betalt lite av erstatningen, og Lene må selv til stadighet følge opp sitt krav.

Overgriperen ble dømt til å betale henne erstatning i løpet av to uker. Men slik ble det ikke.

Lene må hvert annet år gjennom en lang og krevende prosess hvor hun må søke til namsfogden om utlegg, i håp om at han blir trukket i lønn.

– Her blir det alltid klaging fra overgriper, og det er en stor påkjenning hver gang. Det ripper opp i så mange sår. Og ventetiden er alltid grusom.

– Det verste er følelsen hver gang jeg personlig må sende varsel i hans postkasse, sier Lene til TV 2.

Så langt, på snart ti år, har hun kun fått inn en tredjedel av det mannen skylder henne i dag, inklusiv renter.

– Frustrerende

Noen måneder har ikke Lene fått utbetalt noe som helst. For tiden er køen så lang hos Namsmannen at hun har fått beskjed om at hun må innstille seg på å vente et år før hun igjen kan forvente nye innbetalinger.

I perioder har overgriperen kun betalt 1.500 kroner i måneden.

NY LOV: Nå går regjeringen inn for at staten skal dekker erstatningen i Lene sin sak og andre tilsvarende saker.

– Han leverte inn seperasjon og avtalte bidrag til barnas mor, høyere enn NAV sine satser. Namsfogden klarte derimot å sette mitt krav til 1.500 kroner i måneden fordi det ikke er normalt med så høyt barnebidrag, forteller Lene.

– Hvordan opplever du å stadig måtte jobbe for å få din erstatning?

– Belastende. Og frustrerende at jeg sitter i køen sammen med personer som gjerne har en ubetalt regning hos legen.

Justisministeren vil endre loven

– Den historien som TV 2 forteller er jo grusom, dette er et menneske som er utsatt for grufulle handlinger og så må bruke mye tid og krefter på å søke erstatning hos en voldsdømt, sier justisminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Regjeringen har hatt et lovforslag ute på høring, og høringsfristen er akkurat gått.

VIL ENDRE LOVEN: – Dette er vonde saker hvor ofrene må bruke mye tid og krefter på å prøve å hente inn et erstatningsbeløp som de faktisk har krav på, sier Mæland. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Vi foreslår endringer i voldsoffererstatningsordningen slik at alle som har en dom på en skade og som har fått idømt voldsoffererstatning nå skal få det automatisk utbetalt, sier Mæland.

Etter forslaget skal den nye loven ha en tilbakevirkende kraft for alle saker hvor det foreligger dom om erstatning opptil seks millioner kroner.

– Det vil ha tilbakevirkende kraft fordi vi har sett en del eksempler på veldig vonde og vanskelige saker. Ofrene har fått idømt erstatningen, men ikke fått utdelt erstatningen, sier Mæland.

– Håper det kan hjelpe andre

Lene forteller at det har kostet henne mye å stå frem. Etter at hun kontaktet TV 2, har hun et par ganger vurdert å trekke seg.

– Men jeg håper dette kan være til hjelp for andre som sliter. Det er ikke noe man har lyst til å gå ut med, det er tabubelagt. Men kan det hjelpe andre ofre, er det det viktigste for meg, sier Lene.

TV 2 har vært i kontakt med personen som er dømt for overgrep. Han er tilbudt å uttale seg anonymt, men har avslått å uttale seg i saken.