Ann-Kristin (54) har ikke tall på hvor mange ganger hun har stått over middagen for at barna skulle få nok

Både organisasjoner, forskere og myndighetene er svært bekymret over at antallet fattige her i landet skyter i været. Men bekymringen hjelper ikke Ann-Kristin (54) og de mange andre som defineres som fattige. De sliter mer enn noen gang.

Det er midt på dagen og duskregn i lufta. To faktorer som fører til at det er få mennesker inne i den lokale matbutikken på Gulskogen i Drammen.

Ann-Kristin Ellinor Hagen (54) har akkurat parkert el-scooteren sin på handicapparkeringen utenfor. Når hun er så tidlig ute øyner hun et håp om at varene hun trenger ikke er utsolgt allerede.

Men hun kommer knapt innenfor døren, før du ser skuffelsen i øynene hennes. Allerede ved grønnsaksdisken lyser den tomme boksen mot henne, der de billigste gulrøttene skulle ha ligget.

– Når det er helt tomt her, da kjenner jeg at det snører seg. Allerede da har jeg et problem, sier 54-åringen til TV 2.

Skippet middagen for barna

Hele livet har Ann-Kristin og hennes fem barn hatt lite å rutte med. Enda verre ble det etter at hun ble utfør i 2007.

Hun fikk komplikasjoner etter å ha fått kneproteser i begge knærne. Da startet et liv med konstante smerter og det ble umulig for henne å jobbe.

Etter et samlivsbrudd året etter gikk den trange økonomien fra vondt til verre.

BILLIGST: Ann-Kristin går alltid for lavprisproduktene, men under koronakrisen har det ofte vært tomt for disse produktene. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Barna mine har heldigvis aldri vært storforlangende, de har vært fornøyd med lite. Men jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg selv har stått over middagen, slik at de skulle få nok, sier hun og blir blank i øyene.

Skambelagt

Forrige lørdag skrev TV 2 om en annen familie i Drammen, der 15-åringen er i ferd med å miste vennene sine fordi hun må si nei hver gang de vil ha henne bli med på noe. Hun ikke har råd.

Saken har skapt et enormt engasjement både fra de mange som ønsker å bidra, men også fra andre familier rundt i hele landet som er i samme situasjon. Felles for nesten alle er at de ikke tør å stå fram som fattig, fordi det er så stigmatiserende.

De vil heller holde munn og prøve å dekke over problemet, enn å innrømme fattigdommen.

Men Ann-Kristin nekter å være stille.

Hun mener det er vanskelig å gjøre noe med fattigdomsproblematikken, dersom ingen gir den et ansikt.

– Jeg har alltid vært åpen og ærlig med barna, gjennom hele oppveksten deres. De har visst at vi har hatt dårlig råd og har måttet takle det. Og jeg er heller ikke redd for at andre skal få vite det, sier 54-åringen som vet at det er mange som har det både like ille og langt verre enn dem.

Hun mener at vi er nødt til å gjøre noe, for å få bort skammen rundt det å ha dårlig råd.

– Det er ikke flaut, det er bare en realitet. Jeg har ikke problem med å si rett ut at jeg er fattig, det gjør meg ikke til et dårligere menneske enn deg for det, sier Ann-Kristin med tydelig og klar stemme.

– Bekymret for pågangen

Ann-Kristin og familien har flere ganger fått hjelp av Frelsesarmeen. Organisasjonen melder om en kraftig økning i antallet familier som søker hjelp hos dem.

– 80 prosent av stedene våre rundt omkring i landet meldte i november om økt pågang, hovedsakelig etter mat. Mens Oslo melder om en dobling i antall barnefamilier som ber om hjelp. Vi er bekymret for den store pågangen, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen til TV 2.

BEKYMRET: Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen er bekymret for at stadig flere sliter og ber om hjelp. Foto: Frelsesarmeen

Smith-Solevåg sier at de i enda sterkere grad nå merker at det er hvermannsen som kommer og ber om hjelp. Folk som trodde de hadde trygge jobber, og aldri før har vært i en situasjon hvor de har vært nødt til å be om hjelp, henvender seg nå til hjelpeorganisasjonene.

– Hva tenker dere om den stadige økningen i antallet som trenger hjelp?

– Hver enkelt familie, som ser seg nødt til å be om hjelp, er en krise i seg selv. For dem er det kanskje livets største nederlag og det skal vi ha stor respekt for og forsøke å lindre så godt vi kan, sier Smith-Solevåg.

Dobbel krise

Han sier at det gjør inntrykk å se den doble krisen mange av disse familiene beskriver nå.

– Både når det gjelder det praktiske, med ikke å ha penger til middagsmat eller ny barnehagedress, men også belastningen ved kanskje for første gang måtte be om hjelp til å få endene til å møtes.

– Mange ønsker å hjelpe dem som sliter mest. Hva kan hver og en gjøre?

– Denne julen er det spesielt viktig at vi våger å være til bry. Hvis vi tror noen sliter, må vi våge å spørre om de trenger hjelp. Er det noe denne pandemien har vist oss, er det at verden kan endre seg raskt. Derfor må vi våge å bry oss med hverandre, være lydhøre for om det er noen som trenger det du har å tilby, sier Smith-Solevåg.

— Politikerne må våkne

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon sier at politikerne nå er nødt til å våkne og komme på på banen, for å få bukt med den systematiske fattigdommen.

MÅ REAGERE: Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon sier at politikerne nå er nødt til å reagere for å gjøre noe med fattigdomsproblematikken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også Kirkens Bymisjon merker en kraftig økning i antallet familier som spør om hjelp nå, i forhold til tidligere år.

– Det er ikke slik at gratis gaver og matkurver til jul løser dette problemet. Det lindrer her og nå, men det løser ikke den ekstreme fattigdommen som vi har blant over 100.000 barn og deres familier her i landet, sier Hvambsal.

De ser at koronapandemien har ført til at situasjonen har gått fra vondt til verre for de fattigste. Og noe må gjøres, og det fort.

– Et av tiltakene vi har spilt inn til årets statsbudsjett er at barnetrygden, for alle barn fra 0 til 18 må økes. Det er et av de viktigste grepene vi kan ta framover for å redusere fattigdommen i barnefamilier, sier hun.

Øke barnetrygden for de fattigste

Torsdag kveld la Venstres programkomité frem forslag om å øke barnetrygden til nær 20.000 kroner, men skattlegge den for å gi mest til de familiene som har størst behov.

– Forslaget sikrer at familier med lav inntekt får mer enn de gjør i dag. De nederste på inntektsstigen vil kunne få 7000-8000 kroner mer enn i dag, sier Sondre Hansmark i Venstres programkomité.

Hansmark sier han mener det ikke er riktig at alle barnefamilier uansett inntekt skal få det samme i barnetrygd.

– Har du mange millioner i inntekt nyter du i dag like godt av barnetrygden som en fattig familie gjør. Vi må heller gi mer til dem som trenger det mest. Jeg er også helt sikker på at de som er på inntektstoppen, ikke trenger disse pengene like mye som alle andre, sier han.

Varige endringer etter korona

25 prosent av alle husholdninger har på et eller annet tidspunkt blitt rammet av koronakrisen gjennom permitteringer, oppsigelser eller tapte næringsinntekter, viser en Sifo-rapport.

– Det er åpenbart at koronakrisen har ført til at mange er blitt påført økonomiske utfordringer, som det vil ta lang tid å rette opp. Og en del vil kanskje aldri klare å komme på rett kjøl igjen, sier Sifo-forsker Christian Poppe som mener det fører til enda større ulikheter på sikt.

Sifo sitter ikke med tall som viser noe om trenden etter juni.

– Men i datamaterialet ser vi konturene av langtidseffekter for utsatte grupper. Dette dreier seg særlig arbeidstakere som før krisen hadde usikre arbeidskontrakter. Dessuten ser vi mange husholdninger som tydelig sliter med økonomien i form av gjelds- og betalingsproblemer, oppbygging av kredittkortgjeld og behov for å låne penger til mat og andre nødvendige utgifter. Dette er skader som kan være vanskelige å rette opp, sier Poppe.