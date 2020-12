Halvor (24) minnet moren på veddemål: – Hun angrer kanskje nå

VEDDEMÅL: Et veddemål mellom Marit Egner og sønnen Halvor Egner Granerud gjorde at moren måtte farge håret gult. FOTO: Karoline Egner Granerud.

Da Halvor Egner Granerud (24) tok over den gule ledertrøya i verdenscupen brukte han ikke lang tid på å minne moren på veddemålet de hadde inngått i 2018.

Veddemålet gikk ut på at Marit Egner måtte farge håret sitt gult dersom sønnen tok den gule ledertrøya i verdenscupen.

Etter strålende hopping i russiske Niznij Nagil overtok 24-åringen den gule trøya.

Da var det bare for moren å handle inn gulfarge. Resultatet la hun ut på Facebook torsdag kveld.

Det tok ikke lang tid før det tikket inn en kommentar fra sønnen.

– Fantastisk, skriver Halvor Egner Granerud.

Til TV 2 sier skihopperen at han er imponert over at moren valgte å fullføre veddemålet, som ble inngått for over to år siden.

– Hun angrer kanskje litt på den avtalen vi inngikk høsten 2018, men tøft at hun står i det og gjennomfører, skriver Halvor Egner Granerud i en SMS, etterfulgt av to latterfylte smileys.

Kan bli første nordmann til å vinne verdenscupen sammenlagt siden Bardal

Forrige gang en nordmann vant verdenscupen sammenlagt var da Anders Bardal sikret seg seieren i 2011/2012-sesongen. Nå har 24-åringen sikret seg en god start på det som kan bli hans store gjennombrudd.

I Ruka tok han sin første verdenscup-seier, og med to nye seire i russiske Niznij Nagil tok han ledelsen foran tyske Markus Eisenbichler og lagkamerat Robert Johansson.

– Det har vært veldig spennende å følge Halvor denne sesongen. Det er veldig hyggelig å se at det går så bra etter den tunge sesongen i fjor, sier Marit Egner til TV 2.

Den gode formen til 24-åringen er perfekt timet, ettersom det i helgen avholdes skiflygings-VM i Planica. I utgangspunktet skulle det vært avholdt i mars, men koronaviruset sørget for at det ble forskjøvet.

Torsdag startet kvalifiseringen til skiflygings-VM i Planica, og i helgen skal det avgjøres hvem som er verdens beste.

– Dette er jo litt bonus for Halvor, siden det ble utsatt. Men han hoppet bra i dag, sier moren.