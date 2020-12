Blir irritert og forbannet av fransk EM-raseri

Kampoppsettet i hovedrunden av håndball-EM blir møtt med fransk raseri.

Frankrike må spille kamp to dager på rad – både torsdag og fredag – mens Danmark i likhet med Norge slipper dette fordi de er arrangører av EM.

– Det er helt vanvittig. Det er en skandale. En fullstendig skandale. Det er virkelig en skam, sa Frankrikes landslagssjef Olivier Krumbholz på et pressemøte tidligere denne uken, gjengitt av dansk TV 2.

Det samme har skapt sterke reaksjoner i den svenske leiren.

Dansk TV 2 får torsdag bekreftet at president i Det franske håndballforbundet, Philippe Bana, har forsøkt å flytte fredagens kamp mot Russland til 12. eller 13. desember, men forsøket var uten hell.

– Møtt med egen dritt

Frankrike får ikke mye medfølelse i TV 2-podkasten «Kommentatorbua».

– Det gjør meg irritert når en franskmann klager etter at Frankrike gjorde akkurat det samme i EM i 2018, sier TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Norge havnet i samme dritt, og nå klager de for at de blir møtt med egen dritt og sola er borte. Det gjør meg forbannet, følger Bredeli opp.

TV 2-kommentatoren minner også om Frankrike i herrenes VM i 2017.

– Vi som var i Frankrike i VM 2017 husker at de franske gutta spilte sin semifinale torsdag, mens Norge spilte sin fredag. Og de møttes i finalen søndag. Når du da spiller et mesterskap med så mange kamper på kort tid, er det noen i fysiologien som vil si at det ikke har en betydning med én eller to dager restitusjon? Norge punkterte i den finalen. Det kan tenkes at de hadde gjort det uansett, men hvem var arrangør i det mesterskapet? Olivier Krumbholz og Frankrike, sier Bredeli.

KOMMENTATORBUA: Harald Bredeli (t.v.) og Bent Svele. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Svele: – De fikk klage før

Arrangørene får noen fordeler i kampprogrammet i mesterskapet.

– Det handler om økonomi. Når hjemmenasjonen skal selge billetter, må de vite når de spiller. Det må ligge fast der. Nå er billettsalget borte, men systemet er det samme. Sånn hadde Frankrike det i 2018 med damene på hjemmebane også, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Jeg husker Frankrike-EM i 2018. Da hadde Norge først tre-fire dager med fri, og så tre kamper på fire dager. Det ble bråk, men vi hørte ingenting fra Frankrikes trener den gangen. Nå er det helt skandale, følger Bredeli opp.

TV 2s håndballduo mener at EM-arrangørenes fordel har vært klar lenge.

– Folk ser bare skjema og kampdatoene der. Så står det – som i de fleste kontrakter – noe med liten skrift: Danmark og Norge spiller de og de datoene, sier Bredeli, som sier at folk er splittet på om det er rettferdig.

– Det er egentlig en diskusjon som bør tas på så høyt nivå som mulig. Om det er riktig eller ikke. Nå er det som det er, og det har vært kommunisert. Da fikk de klage før, sier Svele.