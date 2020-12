Tagseth forlot Liverpool i fjor. Nå har tre av kompisene fått sjansen av Klopp

Søndag kl. 17.30: Se Fulham-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Curtis Jones, Neco Williams og Rhys Williams. Tre av Liverpools unggutter, alle 19 år, som har fått vise seg frem på den største scenen.

I Trondheim sitter en gammel lagkompis av trioen og liker det han ser.

– Jeg syns det er veldig artig. Det viser at det er en klubb som gir sjansen til unggutter. Spesielt artig når man kjenner dem, det blir artigere å følge med da, sier Edvard Tagseth til TV 2.

Neco Williams (til venstre) slo assisten til Curtis Jones mot Ajax. Foto: Michael Regan

Ble hyllet av Gerrard

Ingen i Norge kjenner nok Liverpools nye stjerner like godt som 19-åringen fra Trøndelag.

Den tekniske midtbanespilleren fikk kallenavnet «Frostas Messi» etter storspill på Norway Cup som 14-åring. Ikke lenge etter signerte han for Liverpool.

I 2017 ble han som 16-åring en del av storklubbens akademi.

– Jeg ser på det som en veldig positiv tid. Fire år med veldig god utvikling for min egen del, og opplevelser jeg kommer til å ta med meg resten av livet, slår Tagseth fast.

Tagseth hadde Steven Gerrard som sjef i én sesong. Liverpool-legenden ledet U18-laget før han tok over skotske Rangers, og var i sin tid full av lovord om nordmannen.

– De er rågode

Men trønderen valgte ikke å forlenge kontrakten med Liverpool på våren i fjor. Forklaringen var at han ønsket en «annen type personlig fotballmessig utvikling.»

– Han har blitt overtrent to ganger og ønsker mer teknikk og offensiv utvikling framover, har talentets far, Tore Tagseth, tidligere sagt til Nettavisen.

Tagseth byttet ut Merseyside med Trondheim og Rosenborg. Nå ser Eliteserien-spilleren tilbake på en fin tid i Liverpool, og han lar seg imponere over kompisene som er kommet seg gjennom nåløyet.

– Det er veldig trangt. Det er jo en av de beste klubbene i verden, med verdensklassespillere i alle posisjoner. Uansett hvor du spiller på banen er det vanskelig å få en plass der. Det er utrolig trangt. De er jo rågode, selvfølgelig. De hadde ikke fått sjansen hvis ikke, uansett hvor mange som er skadet og alt det der. Det er tre veldig gode spillere som er unge med mange år foran seg. De kan fort bli verdensklasse, de også.

– Hvordan har utviklingen deres vært?

– Curtis var alltid best. Han herjet på U18 da vi spilte på lag der. Rhys Williams var også ganske dominerende det andre året. Med tanke på duellspill og sånt var han helt overlegen. Neco var kanskje ikke en du så at var så god, men han var god. Jeg har hørt at han har tatt kjempesteg de siste årene. Han er helt klart god nok til å bli med der, han også.

– Hvem tror du har den største fremtiden av de tre?

– Hvis alle fortsetter den utviklingen de har hatt i det siste, så er det veldig vanskelig å si. Men akkurat nå er Curtis lengst fremme. Det tror jeg alle ser. Han begynner å ta Premier League-nivået nå, og det ser veldig bra ut for ham. Han er klart best av det 2001-kullet som spilte i Liverpool, og det har vist seg nå at han hadde nivået inne til å ta det neste steget. Det er veldig artig å se, svarer Tagseth.

Sansen for Klopp

Selv om han ikke kjenner Jürgen Klopp personlig, mener han at det er positivt for ungguttene i Liverpool at tyskeren er manager for førstelaget.

– Jeg møtte ham bare én gang, egentlig. Da var han jo hyggelig. Han var jo og så på kamper, så han følger med og gir unggutter sjansen når de fortjener det. Jeg tror han er veldig flink med unge spillere. Du ser jo på måten Liverpool har spilt de siste årene at de har fått den identiteten han har lyst at klubben skal ha. Det ser jo veldig bra ut.

– Tror du at du kunne fått muligheten på A-laget om du hadde blitt værende?

– Jeg kan ikke tenke på sånne ting. Nå valgte jeg å dra til Rosenborg, og er veldig fornøyd med det valget. Hvis jeg hadde blitt der, er det ingen som vet hva som hadde skjedd. Det er mye som kunne skjedd på den tiden siden jeg dro hit. Det er ikke noe jeg har lyst til å tenke på, for jeg vil ha fokuset mitt her.

– Frister det å dra ut igjen til en større liga i fremtiden?

– En gang får jeg sikkert lyst til det. Akkurat nå har jeg lyst til å være her i mange år til. Vinne noe med Rosenborg, gjøre det bra og spille meg inn på midtbanen til Rosenborg. Det er det som er målet nå, sier Tagseth.

