Slik blir julen i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen sier det er for tidlig å gjøre store lettelser i Oslo. Nedstengingen av Oslo fortsetter ut året.

Torsdag klokken 15 holder byrådet i Oslo en pressekonferanse der de orienterer om koronatiltak i Oslo gjennom julen og ut året.

– Heldigvis ser det ut som vi kan gå inn i jula med en positiv utvikling i smittesituasjonen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Samtidig understreker han at det ikke skal være noen tvil om at smittesituasjonen fremdeles er alvorlig.

– Selv om smitten har gått ned har nedgangen denne uken stoppet opp, sier han.

Derfor sier han det er for tidlig å gjøre store lettelser i Oslo.

– Vi må få slått smitten ned før vi kan åpne opp, sier han.

Strengere regler

Tidligere torsdag kunne TV 2 erfare at byrådet ikke åpner opp slik statsminister Erna Solberg gjorde forrige uke.

I Oslo blir det nemlig forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Statsministerens nasjonale regel åpner derimot for at husstander kan invitere opp til 10 gjester to ganger i løpet av julen.

– Skulle vi endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefalinger måtte vi hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo, sier Johansen.

Byrådslederen understreker at vi ikke kan risikere at julefeiringen gjør at smitten øker kraftig.

– Vi anbefales å videreføre de strenge tiltakene som gjelder for Oslo.

Byrådet har derfor bestemt å videreføre nedstengingen av Oslo ut året. en ny vurdering skal gjøres 7. januar.

Men det gjøres noen mindre lettelser.

Alternative julearrangamenter

Det åpnes for alternative julearrangementer for grupper som trenger det. Byrådslederen understreker at alle smittevernregler må følges.

– Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengige av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer, sier han.

Det åpnes også for julegudstjenester og andre livssynssamlinger med opp til 20 deltakere om gangen. Det må være faste seter med minst en meter avstand og streng praktisering av smittevern.

Nasjonalt er det en grense på maksimalt 50 personer for en innendørs gudstjeneste, mens grensen i Oslo altså settes til 20 personer.

Fritidsklubber skal kunne gi tilbud til opp til 20 ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år.

– Mest sannsynlig må vi leve med strengere regler i Oslo enn i resten av landet til denne pandemien er over, sier Johansen, og legger til:

– Virus trives bedre i storbyer, rett og slett.

Reiser

Til de som skal reise i julen, har Johansen en klar oppfordring:

– Skal du reise i jula vil jeg på det sterkeste anbefale deg til å ha minst mulig kontakt før og etter du reiser, slik at du kan unngå å ta med deg smitte ut av byen eller tilbake til byen, sier han.

Han sier det skal være lav terskel for å teste seg, og understreker at testkapasiteten i hovedstaden er svært god.