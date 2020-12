Storbritannia og EU på vei mot Brexit-stupet?

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det er stor sannsynlighet for at de ikke klarer å få til en avtale med EU, og ber bedrifter og folk om å forberede seg på «no deal». Hvordan og hvorfor ble det slik?

Husker du Brexit? Kanskje trodde du vi ville få fred fra Brexit ettersom britene nå er ute av EU? Da tok du feil.

Britene og EU forhandler nå på overtid for å få på plass en avtale som skal regulere det fremtidige forholdet dem imellom. For da Storbritannia formelt gikk ut av EU ved midnatt 31. januar 2020, gikk de rett inn i den såkalte overgangsfasen. Denne varer i 11 måneder, og betyr at britene fortsatt er en del av EUs indre marked og må forholde seg til unionens lover og regler. I løpet av denne tiden skulle Storbritannia og EU bli enige om en frihandelsavtale og flere andre ting. Nyttårsaften 2020 går overgangsperioden ut, og fortsatt står partene langt fra hverandre. Stemningen beskrives som dyster.

Statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula Von Der Leyen møttes onsdag til middag for å prøve å finne en vei ut av den fastlåste situasjonen. Middagen endte uten det store gjennombruddet. Avstanden mellom de to var like stor etter som før de satte seg ved middagsbordet.

Menyen bestod av kamskjell til forrett og piggvar til middag. For alle som følger forhandlingene tett var ironien åpenbar, for fiskeri er et av punktene som partene sliter med å bli enige om.

– «Hvor ble fisken tatt, og av hvem?» twitret spøkefuglene.

Britenes Boris Johnson var onsdag i Brussel og spiste middag med EU-kommisjonens president i håp om å bryte den fastlåste Brexit-situasjonen. Foto: Aaron Chown

Som med så mye annet når det gjelder Brexit, handler det om symbolpolitikk. Fiskeri utgjør ikke de store summene rent økonomisk, verken for britene eller EU. Det det handler om for britene er kontroll, selvråderett. Å ta tilbake kontrollen var Leave-kampanjens slagord og en av årsakene til at over 17 millioner briter stemte for Brexit. 60 prosent av alt som fiskes i britiske farvann, tas av utenlandske fartøy. Nå vil de kontrollere egne farvann.

For Norge er det også viktig med fisk. Heller ikke vi har forhandlet ferdig en frihandelsavtale med britene, men vi har på plass en midlertidig overgangsavtale innen varehandel, som blant annet innebærer tollfrie kvoter på handel med sjømat. Vi har også forhandlet frem andre midlertidige avtaler, som på trygd og lufttransport og flere andre områder. Problemet for Norge er at våre lastebiler med fersk fisk må stå i de samme køene som alle andre dersom det ikke blir noen avtale mellom EU og Storbritannia. For en «no deal» vil føre til kaos på grenser og havner. Storbritannia er Norges femte største eksportmarked for sjømat, og i 2019 eksporterte vi 159.000 tonn sjømat til en verdi av 6,4 milliarder kroner til Storbritannia. Det er potensielt mye råtten fisk.

Lastebiler i kø ved havnen i Dover. En no deal vil føre til kaos ved grenser og havner. Foto: Justin Tallis

De andre stridsspørsmålene mellom britene og EU er konkurranse på like vilkår og hvordan fremtidige tvistesaker skal løses. Som en av kildene til BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg, sa det: «Dette er dystopi. Storbritannia ønsker frihet til å gjøre en hel del ting de trolig aldri vil gjøre, og EU ønsker å beskytte seg mot ting som trolig aldri vil finne sted".

De to forhandlingsdelegasjonene anført av EUs Michel Barnier og britenes David Frost kjenner hverandre godt nå, og vet hvor motpartens «røde linjer» går. Løsningen ligger politisk fordi en eventuell avtale vil måtte selges inn hos begge parter, helst som en seier. For Boris Johnson betyr det at han må overbevise EU-skeptikerne innad i sitt eget konservative parti. Der finnes det fortsatt mange som mener at «no deal» er å foretrekke og at man bør kutte alle bånd til EU. For EU handler det om å få til en avtale som alle 27 medlemsland kan leve med, ikke minst Irland, som er det eneste EU-landet som deler landgrense med Storbritannia.

Om bare 21 dager går den såkalte overgangsperioden ut. Foto: Virginia Mayo

Begge partene sier de ønsker en avtale, men enn så lenge virker viljen til å inngå de nødvendige kompromissene liten. Johnson og Von Der Leyen ga etter middagen i Brussel forhandlerne sine frist til søndag denne uken med å bli enige. Som så mange ganger tidligere kan nok fristen forlenges, men dagene tikker raskt ned til 31. desember. Ikke minst fordi en eventuell avtale skal godkjennes av EUs 27 medlemsland og det britiske parlamentet.

Britenes tidligere statsminister Theresa May gjentok til det kjedsommelige at «ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale». I det siste har man pusset støvet av akkurat dette slagordet, ja selv EU bruker det nå. Torsdag kveld uttalte statsminister Boris Johnson til BBC at sannsynligheten er stor for at det ikke blir noen avtale.

Storbritannia har Europas høyeste koronadødstall og opplever den største økonomiske tilbakegangen på 300 år som en følge av pandemien. Dersom de ikke får til en avtale med EU, vil det bety toll på varer mellom Storbritannia og EU, kontroll ved grensene og enda verre utsikter for den britiske økonomien.

Tidsfrister har kommet og gått før med Brexit. Trusler om «no deal» er heller ikke nytt. Men denne gangen virker det mer fastlåst enn før. Hvem blunker først? Kanskje får vi vite om Theresa May hadde rett, og om «no deal» virkelig er bedre enn en dårlig deal.