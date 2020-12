Nå skal Høyesterett avgjøre om det var seksuell trakassering

En nå 23 år gammel kvinne ble i 2016 og 2017 utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet da hun jobbet som industrimekaniker på et verksted i Nord-Norge.

– Hun opplevde det svært belastende, så belastende at hun i perioder ble sykemeldt, sier kvinnens advokat Tina Storsletten Nordstrøm til TV 2.

Det ble rettet et sivilt søksmål mot to kunder i bedriften og arbeidsgiveren. Den ene mannen og arbeidsgiveren ble dømt i både tingretten og lagmannsretten, mens den andre mannen ble frikjent i begge instanser.

BELASTENDE: Kvinnens advokat, Tina Storsletten Nordstrøm, sier saken har vært en stor belastning for hennes klient. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kilt i midjen

Lagmannsretten slo i fjor fast at den ene mannen over en periode fulgte etter kvinnen og blant annet kilte henne i midjen ved flere anledninger.

Saken har nå endt i Høyesterett, som skal komme med en definisjon på seksuell trakassering.

Landets øverste rettsinstans skal blant annet ta stilling til om kiling av en arbeidstaker, to hender på bar rygg og et klaps på baken kan regnes som seksuell trakassering.

– Det er viktig å få avklart hva som faller innenfor og hva som faller utenfor i forhold til hvordan virksomheten skal følge opp klager om seksuell trakassering. Så dette går på retningslinjer for hvordan bedrifter skal håndtere det og verne systemet. Dette ønsker nok mange bedrifter å få avklart, sier Nicolay Skarning.

VIKTIG: Advokat Nicolay Skarning ser frem til at Høyesterett kommer med en definisjon på seksuell trakassering. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han jobber med arbeidsrett og representerer mannen som ble frikjent i de to første rettsinstansene.

– Det er viktig å få frem uønskede hendelser, seksuell oppmerksomhet, og så videre, fordi dette skader arbeidsmiljøet, sier Skarning.

Må fanges opp tidlig

– Vi får tilbakemeldinger på at yngre kvinner sliter med å komme frem med varslene fordi de føler det ubehagelig og da er det viktig at bedrifter har et aktivt system som kan fange opp dette på et tidlig tidspunkt.

Kvinnens advokat mener det er viktig å ikke bagatellisere saken selv om episodene kvinnen ble utsatt for ikke handler om alvorlige fysiske overgrep, og viser til forskning fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Det har kommet en del forskning blant annet gjennom levekårsundersøkelsen til SSB som kartlegger seksuell trakassering, og også nedre terskel av dette. Det plager unge kvinner og viser at man får sykefravær og arbeidsmiljøkonflikter, og viser at angst og depresjon og psykisk krisereaksjon er en vanlig reaksjon. Og kvinnen i denne saken er et eksempel rett ut av statistikken, sier Storsletten Nordstrøm.

Utsatt

Advokaten forteller at det er kvinner mellom 18 og 24 år som er mest utsatt.

– Der opplyser hele 13 prosent at de utsettes for denne typen oppmerksomhet en gang i måneden eller mer, sier hun, og forteller at hennes klient håper denne saken vil kunne hjelpe andre.

– Hun opplever at hun gjør dette for det for et større bilde, og ønsker at disse grensene som nå skal trekkes av Høyesterett blir viktige for andre kvinner og menn som opplever seksuelle tilnærmelser som er uønsket, sier hun.