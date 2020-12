Tok i bruk islandske banneord etter motstander-kaos

Rekkefølgen på Norges kamper i mellomspillet ble plutselig endret da vertslandet Danmark tapte mot Frankrike tirsdag. Som lyn fra klar himmel fikk Thorir Hergeirsson beskjed om at Norge skulle møte Kroatia i den første kampen i mellomspillet, ikke Nederland.

Da samlet Hergeirsson trenerteamet sitt på rommet.

– Vi må si at det var en overraskelse at de hadde byttet rundene. Vi i trenerteamet tok et kvarter og sa noen velvalgte ord på rommet. Så bestemte vi oss for å gi beskjed til spillerne med en gang at de skulle møte Nederland i stedet for Kroatia. Vi har ikke brukt en kalori på det siden da, sier han.

– Begynner det ordet på f?

– Det finnes mange gode uttrykk på islandsk. For min del var det helst islandske, sier Hergeirsson.

Bakgrunnen for raseriet er at spilleskjemaet ble endret etter at vertslandet Danmark tirsdag tapte gruppefinalen mot Frankrike. Sverige (gruppetoer B) skulle etter planen ha innledet hovedrunden i EM med kamp mot Montenegro (gruppetreer A) torsdag. I stedet endte det med kamp mot Danmark fredag. Svenskene reagerte kraftig.

– Er det Potatiscupen vi spiller? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sa Sveriges landslagssjef Tomas Axnér.

– Tenk deg at fotballandslaget skulle møte Nederland i VM på torsdag på Santiago Bernabeu, men at de i stedet fikk beskjed om at det ble Senegal på fredag. Det høres jo ikke bra ut, freste han videre.



Allerede før EM var det klart hvilke dager Danmark og Norge skulle spille sine kamper i hovedrunden på. Denne fordelen får vertsnasjonene ofte i håndballmesterskap. Og disse datoene er å finne med liten skrift i oppsettet til Det europeiske håndballforbundet (EHF). Selv om de norske og danske kampdagene har vært fastlagte, var det rekkefølgen på kampene som plutselig endret seg. Det var både overraskende og oppsiktsvekkende.