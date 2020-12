Ønsker den nye nasjonalarenaen ferdig i 2024

Planene for ombygging av Telenor Arena ruller videre. Målet er at anlegget skal stå nytt og nøkkelklart i 2024.

Eieren av Telenor Arena har i samarbeid med Norges Håndballforbund jobbet i to år med planer om både inn- og utvendig redesign.

Nå presenteres nye detaljer, idet planene går fra mulighetsstudie til prosjekt. Ønsket er byggestart i januar 2023 og innvielse i løpet av 2024.

Anlegget skal by på: - En hovedarena med plass til 20 000 tilskuere på konsert, og 15 000 på eliteidrett - En sportsarena med tilskuerkapasitet på 2000 for både idrett og kultur (topp og bredde) - To flerbrukshaller tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag - Andre aktivitetsarealer tilgjengelig for idrett og kultur - Øvrig utadrettet virksomhet og servicetilbud

Norge skal sammen med Danmark og Kroatia arrangere håndball-VM for herrer i 2025. Norge vil få ansvar for å arrangere to innledende grupper, samt én gruppe i hovedrunden, én kvartfinale, én semifinale, bronsefinalen og finalen.

– I januar 2025 skal finalehelgen under VM i håndball for menn spilles i Norge. Ambisjonen vår er at det skal skje i et flunkende nytt og storslått Telenor Arena. Derfor må arenaen stå ferdig sommer/høst 2024, slik at vi får testet anlegget skikkelig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

Arenaen vil ikke bare bli benyttet av eliteidretten, men også breddeidretten og kulturlivet. En rekke særforbund er også involvert i prosjektet.

– Det ligger i planene at alle de involverte særforbundene skal kunne huse store arrangement av både nasjonal og internasjonalt format her. For eksempel skal det kunne spilles en mesterskapsfinale i ishockey i den store arenaen. Norges Håndballforbund gjør altså en jobb her sammen med - og på vegne av - 17-18 andre innendørsidretter, sier Lio.

NYTT KONSEPT: Den nye arenaen skal også bli et senter for både store kulturarrangementer og for bredde- og lokalidretten. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter.

Arenaeieren og Norges Håndballforbund vil i de nærmeste månedene arbeide videre med eierstruktur og finansiering.

– Vi har ikke god tid nå med tanke på å rekke håndball-VM for menn i januar 2025. Vi har tatt store steg i planleggingen de siste månedene. Signalene vi får har gitt oss god tro på at dette er et prosjekt som vil løse behovet for en rekke parter. Det er avgjørende for fremdriften at vi holder trykket oppe både i den kommende reguleringssaken og i videre planlegging av prosjektet, sier Lio og Rasmus Sandnes, direktør i Euforum Holding AS, som eier og driver Telenor Arena.