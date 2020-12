Veslemøy (75) fikk prissjokk da hun skulle gravlegge ektemannen

I løpet av Veslemøys samtale med begravelsesbyrået økte prisen med over 50.000 kroner. Hun følte at hun ble forsøkt lurt i en veldig sårbar situasjon.

Å bestille begravelse er gjerne en ekstra påkjenning for etterlatte i sorg, og det blir ikke lettere av at pristilbudet fra byråene ofte er komplisert og uoversiktlige. TV 2 hjelper deg har tidligere vist at prisene for helt like begravelser kan variere voldsomt.

Påslag gav tredobbel pris

Da Veslemøy Ree Fosse (75) fra Asker mistet mannen sin i høst gjorde hun som mange gjør, hun brukte et byrå som noen bekjente hadde brukt. De oppgav en pakkepris på rundt 26.000 kroner, og kom innom samme dagen hun ringte.

Men i møtet hjemme hos Veslemøy ble den lave prisen raskt til noe helt annet.

– Da jeg så bildet av kisten, sa jeg da at den kisten der er da ikke pen, sier Ree Fosse.

– Nei, de anbefalte selvfølgelig en annen, og den kostet ti tusen kroner mer. Og så kom flere påslag, og så var det kjøring, og de hadde i det hele tatt så mye ekstra på alt.

Da representanten fra byrået oppsummerte på slutten av møtet, var prisen steget til rundt 77.000 kroner.

– Det viste seg at de egentlig ikke ville anbefale noe av det som var i pakketilbudet, sier Veslemøy Ree Fosse. Hun tenkte umiddelbart at dette ikke kunne stemme, men syntes det var vanskelig å protestere der og da.

– Det var en påkjenning å snakke om det to dager etter at mannen min døde, men jeg følte meg faktisk lurt, sier hun.

Unngå lokkepriser

Veslemøy Ree Fosse bestemte seg for å ta den belastningen det var å si nei til det første byrået. Hun endte i stedet opp hos Verd begravelsesbyrå. Verd er et søsterselskap av lavprisselskaper som Cutters og Dr Dropin. De tilbød en pakke på rundt 35.000 kroner, uten påslag.

– Vi er redde for at bransjen nå tilbyr lokkepriser til kunder som er lette å utnytte. De kan lite om prisene fordi de kjøper tjenesten så sjelden, sier daglig leder Henrik Tveter i Verd.

– Det er viktig at byrået en er rådgiver, og ikke en volumselger. For det er jo litt rart å tilby noe man egentlig ikke ønsker å tilby, sier Tveter.

Ikke uverdig å prutte

Forbrukertilsynet frykter at de etterlatte kan ende opp med å betale unødvendig mye.

– Det er et veldig sammensatt prisbilde, og folk er i en vanskelig situasjon, så det kan være utfordrende.

Konkurransetilsynet anbefaler de etterlatte å innhente minst to komplette prisanbud.

– Går du inn på hjemmesidene får du en viss oversikt, slik at du kan innhente anbud, sier direktør Jo Gjedrem.

– Du skal ikke være flau for det, og det er ikke uverdig å få den rette begravelsen til den rette prisen.

Begravelsesbyrået ønsker ikke å kommentere saken.