– Avdekker at lobbyister nærmest dikterer retningslinjene

Onsdag kveld avslørte Aftenposten hvordan Norsk Industri i en rekke tekstmeldinger presset helse- og omsorgsdepartementet til å gi karantenefritak for utenlandske arbeidere i Norge.

Det til tross for at fritak fra karantene for utenlandske arbeidere var et tiltak av «særlig stor grad av risiko», ifølge regjeringens egne smitteverneksperter.

– Har kostet arbeidsplasser

– Det avdekker en prosess der en lobbyorganisasjon nærmest dikterer retningslinjene på dette området, og der folkehelsemyndighetene må tvinge seg inn for å gi sine råd og advare mot det som er i ferd med å skje, sier lederen for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han er urolig for at regjeringen har vært på etterskudd i arbeidet mot importsmitte, og for at arbeidsplasser kan ha gått tapt som følge av at regjeringen lot bedriftene på egenhånd fikk skrive en veileder som gikk imot flere helsefaglige råd.

– Importsmitte har ledet til at vi har måttet stenge mange steder, og mange har mistet jobben som en følge av det, sier Støre.

– Mener du NHH har styrt smittevernsarbeidet?

– Det er deres jobb å stå på for sine bedrifter, og det er helt legitimt. Men det er ikke de som skal lage veilederen som skal gjelde i et samfunn som kjemper mot smitte. Det er alles anliggende, og her må folkehelsemyndighetene inn. Jeg registrerer at disse beslutningene er tatt helt uten at Stortinget er konsultert underveis. Regjeringen er en mindretallsregjering. Det som har skjedd er alvorlig, og det får konsekvenser for alle nordmenn som rammes av disse nedstengningene, og jobber går tapt som følge av det, sier Støre.

– Mye å forklare!

SV-leder Audun Lysbakken er også blant de som reagerer.

På Twitter skriver han at han mener regjeringen har mye å forklare etter gårsdagens avsløring.

– Erna Solberg er ikke redd for å være streng mot folk nå. Men når mektige næringslivstopper klager på SMS skyves helsefaglige råd kjapt til side, og NHOs lobbyister får skrive reglene selv. Her har regjeringen svært mye å forklare! skriver Lysbakken.

Heftig lesning. Erna Solberg er ikke redd for å være streng mot folk nå. Men når mektige næringslivstopper klager på SMS skyves helsefaglige råd kjapt til side, og NHOs lobbyister får skrive reglene selv. Her har regjeringen svært mye å forklare! https://t.co/ehHFChejuL — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) December 9, 2020

Tilbakeviser at regjeringen er styrt

Helseminister Bent Høie avviser at lobbyorganisasjonen og norsk industri har styrt karantenepolitikken til regjeringen. Han mener tvert imot at Aftenpostens avsløring viser det motsatte – at Norsk industri ikke fikk gjennomslag fordi FHI advarte mot konsekvensene.

Dette til tross for at Aftenposten skriver at FHI og Helsedirektoratet sa risikoen for importsmitte var «særlig stor», og at NHO og Norsk Industri skrev karantenereglene uten at FHI, direktoratet og departementet i det hele tatt hadde behandlet dem.

UENIG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener SMS-avsløringene viser at regjeringen har hørt på FHI og Helsedirektoratet. Foto: Berit Roald

– De fikk jo karantenefritak da de kom til Norge?

– Nei, det er ingen som fikk karantenefritak når de kom til Norge. De fikk mulighet til å jobbe i karantenetiden, men måtte være i karantene på fritiden, sier Bent Høie til TV 2.

– Men hvis du kan jobbe i karantenetiden er vel ikke det karantene?

– Det regimet som ble laget bidro til å redusere risikoen. Det ser vi også effekt av. Det har vært smitteutbrudd på bedrifter, men det har ikke bevegd seg ut i samfunnet. Det har vært krevende for bedriftene og lokalsamfunnene, men det har ikke drevet smitten i Norge, sier Høie.