Familier kjeder seg under lockdown – gjorde mirakuløst funn i hagen

Flere og flere jobber i hagen under koronapandemien. Nylig spadde en engelsk familie opp en over 500 år gammel skatt.

Nylig fant en familie i New Forest i Hampshire i England 63 gullmynter og én sølvmynt nedgravd i hagen sin.

– De var ute og skulle grave, og plutselig dukket myntene opp, helt mirakuløst, sier British Museum-registrator Ian Richardson til The Guardian.

Det skulle vise seg at myntene stammet fra Tudortiden mellom 1485 og 1558.

– Det var et ganske sjokkerende funn for dem, og et veldig interessant funn for oss, sier Richardson.

GODE SOM GULL: Noen av myntene som ble funnet i New Forest-hagen. Foto: British Museum

Giftet seg seks ganger i desperasjon

Tudortiden ble preget av kong Henrik VIII. I et desperat forsøk på å få en sønn, giftet han seg hele seks ganger.

Fire av myntene som ble funnet i New Forest er påskrevet initialene til tre av disse konene, Catherine of Aragon, Anne Boleyn og Jane Seymour.

Ifølge nettstedet må personen som gravde ned myntene for over 500 år siden ha vært svært bemidlet, ettersom myntene til sammen var verdt 24 dollar, altså 212 kroner, den gang.

På den tiden var dette mer enn en årslønn, og tilsvarer over 120.000 kroner nå i 2020.

Skylder på korona

British Museum opplyser overfor New York Times at det er gjort hele 47.000 arkeologiske funn i England og Wales dette året.

Ekspertene mener at det store antallet skyldes at folk er mer hjemme, og dermed graver mer i hagene sine, under koronapandemien.

– Under en lockdown er folk mer hjemme, og kanskje gjør de ting de ikke har gjort så mye av før, sier Richardson til BBC.

Skjulte rikdommen

Myntekspert John Naylor sier til nettstedet at funnet i hagen er svært viktig.

Han forklarer at flere kirker gravde ned sine verdisaker da prins Henrik VIII brøt med den katolske kirken og gjorde seg selv til den engelske kirkens overhode.

De fryktet at prinsen skulle komme og kreve å få utlevert verdisakene.

– Vi vet at noen kirker forsøkte å skjule sine verdier, i håp om at de kunne beholde pengene på lang sikt. Dette er et viktig funn. Det er ikke ofte man finner så store gullskatter fra denne perioden, sier Naylor.