Mottok Nobels fredspris: – Sulten står for døren

Verdens matvareprogram mottok torsdag Nobels fredspris i Roma. Det er første gang i historien den prestisjetunge prisen har blitt delt ut et annet sted enn i Norge.

Koronapandemien har ført til at Nobelinstituttet i Norge og Nobelstiftelsen i Sverige måtte bruke fantasien for å løse hvordan årets prisutdeling skulle deles ut. Smittevern og reiserestriksjoner har ført til at årets høytidelighet skjer digitalt.

For første gang i historien ble ikke prisen delt ut i Norge. Mottakeren, Verdens matvareprogram, fikk prisen overlevert i Roma der FN-organisasjonen har sitt hovedkontor. Medaljen og diplomet er sendt fra Oslo til den norske ambassaden i Roma.

– Sulten står for døren

På vegne av Den norske Nobelkomité overrakk president i det internasjonale fredsbyrået, Lisa Pelletti Clark, prisen til Verdens matvareprograms direktør, David Beasley, i Roma.

– Da jeg våknet opp i morges, i vakre Roma, var det vanskelig å forestille seg at en sultkatastrofe drepte nesten 90 prosent av befolkningen i denne byen for 400 år siden, sier Beasley, før han kaller det starten på Romerrikets fall.

– I vår rike, moderne, teknisk avanserte verden er det vanskelig å se for seg en slik sultkatastrofe. Men det er min tragiske plikt å fortelle dere at sulten står for døren. Den rammer mange millioner mennesker.

Videre snakket Beasley om viktigheten av å bekjempe sult.

– Vi mener mat er veien til fred. Jeg kunne ønske at jeg kunne si at vi kan få slutt på hungersnøden for alle de 690 millionene som daglig legger seg på tom mage, men nå står vi overfor en krise.

– Fredsprisen er mer enn en takk. Det er også et varsku. På grunn av kriger, klimaendringer, bruk av sult som politisk og militært våpen, og en verdenspandemi som en forverrende faktor, nærmer 270 millioner mennesker seg en sultkatastrofe. Tar vi ikke vare på dem, vil katastrofen fullstendig overskygge koronapandemien.

Beasley fortalte hvor vanskelig det er å måtte velge hvilke barn som skal få mat og ikke, før avsluttet talen med en appell til verdens ledere og alle der hjemme:

– La oss sørge for at alle får mat. Mat er veien til fred.

– Mat er den viktigste vaksinen vår mot kaos

Det er drøyt to måneder siden det ble kjent at Verdens matvareprogram får Nobels fredspris.

– Mat er den viktigste vaksinen vår nå mot kaos, sa nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, da vinneren ble annonsert i oktober.

Verdens matvareprogram (WFP) hjelper land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter. WFP hjelper årlig over 86 millioner mennesker i 83 land, ifølge sidene deres hos FN-sambandet.