Regntung gressmatte i Grimstad: Åsane nektet å spille

SISTE: Etter ett minutts spill gikk begge lagene av banen.

Avspark i kampen mellom Jerv og Åsane skulle vært klokken 13.00. Det skjedde ikke. Et kvarter senere kom lagene ut på banen igjen. Dommeren blåste i gang kampen. Etter ett minutt stoppet kampen på grunn av de vanskelige spilleforholdene.

– Det er helt uaktuelt for oss å slippe spillerne ut på denne banen, sa oppmann og lagleder Odd Krister Føllesdal til Bergensavisen.

Banen er full av vann og gjørme. Før kampen foregikk det samtaler på klubbkontoret til Jerv. Åsane krevde at kampen skulle flyttes.

– Vi kan ikke spille på denne banen. Det går ikke. Vi vil flytte kampen, bekrefter Føllesdal.

Til TV 2 uttalte daglig leder i Åsane, Gorm Nattlandsmyr, følgende kl. 13.00.

– Vi prøver få Fotballforbundet, dommer, delegater og Jerv til å forstå at meningen med å ha reservearena er at den skal brukes om banen ikke er god nok til å sikre spillernes helse. Vi forventer at kampen blir flyttet til reservearena som Jerv har oppgitt i forkant – slik alle gjør i disse tider. Dersom dommeren sier at kampen skal gå på Levermyr, så blir det bare ett lag på banen. Uansett hvilke konsekvenser det har for oss, sier Natlandsmyr.

Laget gikk likevel på banen noen minutter senere før kampen ble stoppet etter ett minutt.

Starts daglige leder Christopher MacConnacher bekrefter til NTB at klubbene har forhørt seg om å spille i Kristiansand.



Åsane spiller for å sikre seg kvalifiseringsspill til Eliteserien, mens Jervs plass i divisjonen ikke ennå er trygg.

Arendals hjemmebane (kunstgress) har blitt brukt som Jervs reservearena tidligere, men også der skal det være for mye overvann. Starts hjemmearena kan også være et alternativ.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med NFF uten å lykkes.

